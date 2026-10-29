İspanya'da ikinci hızlı tren faciası. 74 kişi öldü, üç gün yas başladı

Yaşanan facia, ulaştırma bakanının kazaya yol açan bir "hatadan" ve "açıklanamaz koşullardan" söz etmesiyle birlikte İspanya'nın demiryolu ağındaki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Üstelik bu, aynı hatta yaşanan ilk kaza değil. Ocak ayında yine bir Renfe ve bir Iryo treni Endülüs'teki Adamuz kasabası yakınlarında çarpışmış, 46 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmıştı.

Başbakan Pedro Sánchez, "İspanya gibi bir ülkenin, bizim yaşadığımız gibi aynı yıl içinde iki yüksek hızlı tren kazası yaşaması kabul edilemez" dedi.

Kazanın nedenlerinin soruşturulduğunu belirten Sánchez, olayın güvenlik sistemindeki arızalardan veya ihmalden kaynaklandığı ortaya çıkarsa bu eksikliklerin "en ağır biçimde" ele alınacağını söyledi.

Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Alberto Núñez Feijóo ise yaşananların derhal soruşturulmasını ve İspanya'nın tüm demiryolu ağının "eksiksiz ve bağımsız biçimde gözden geçirilmesini" istedi.

Feijóo gazetecilere yaptığı açıklamada, "İspanya'nın kendi altyapısında neler olup bittiğini bilmeye hakkı var" ifadelerini kullandı.