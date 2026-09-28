İspanya'da konut krizi tırmanıyor. Madrid'de meydanlar çadırlarla doldu

Reuters'ın haberine göre de Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso, eylemleri mevcut sözleşmeler üzerindeki "oyunun kurallarını değiştirme" girişimi olarak nitelendirdi ve eylemcilere kira ödemek için bir yaş sınırı olup olmadığını sordu.

Merkezi hükümet ise tepkileri yatıştırmak amacıyla yarınki bakanlar kurulu toplantısının ardından meclise yeni bir yasa tasarısı getirmeyi planlıyor.

Sánchez, kira sözleşmelerinin otomatik uzatılmasını ve tahliyelerin daha sıkı kurallara bağlanmasını içerecek düzenleme için diğer partilerden destek istedi.

İktidar partisinin parlamentoda çoğunluğu bulunmadığı için benzer bir tasarı bu yılın başlarında reddedilmişti.

Gayrimenkul portalı Idealista'nın verilerine göre, ülkede metrekare başına ortalama kira fiyatı son on yılda neredeyse iki katına çıkarak Ağustos ayında 15,10 euro seviyesine ulaştı.

Satılık konut fiyatları ise aynı dönemde resmi verilere göre yüzde 50'den fazla artışla metrekare başına 2 bin 355 euroya çıktı.

İspanya Merkez Bankası, ülkede 750 bin konut açığı olduğunu, bu sayının 2028 yılına kadar 1 milyonu aşabileceğini hesaplıyor.

Ülkede yılda yaklaşık 120 bin yeni konut inşa ediliyor; bu sayı 2008 küresel finans krizinden önceki seviyenin altıda birine denk geliyor.