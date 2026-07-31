İspanya'da kriz büyüyor. Ceuta hakkında neler biliniyor?

Ceuta, Afrika anakarasında resmi olarak Avrupa'nın parçası olan iki şehirden biri.

Fas'ın kuzey kıyısında yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir yarımada olan Ceuta, çift katlı tel çitler ile İspanyol polisi ve paramiliter güçlerin varlığıyla tahkim edildi.

Şehir, aynı kıyıda daha doğuda yer alan bir diğer özerk İspanyol şehri Melilla ile birlikte Avrupa Birliği'nin Afrika ile olan tek kara sınırını oluşturuyor.

Daha iyi ekonomik imkanlar arayan ve çoğunluğu Fas'tan gelen binlerce göçmen, yıllardır süregelen toplu geçiş olaylarında Ceuta'ya girmek için 6 metre yüksekliğindeki sınır çitlerine tırmanıyor veya deniz yoluyla bölgeye ulaşıyor.

Göçmenlerin bir kısmı çitlerin etrafından yüzerken, bazıları Fas'tan Ceuta'ya yasadışı tekne yolculukları yapıyor.

Çoğunlukla çitleri tırmanarak geçen veya demir kesicilerle çitleri kesen göçmenler, bu süreçte gözlem kulelerindeki muhafızlar ve hareket dedektörleri tarafından tespit ediliyor.

Benzer toplu geçişlerde, örneğin 2021 yılında iki gün içinde 10 binin üzerinde kişi sınır harici yollarla Ceuta'ya girmişti.

2022 yılında ise Melilla'da gerçekleşen toplu geçiş denemesinde çıkan izdihamda en az 23 göçmen hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de denizde yaşamını yitirmişti.

Afrika anakarasındaki bu sınır, Sánchez'in sol koalisyon hükümeti için ülke içinde önemli bir siyasi gerilim kaynağı ve İspanya ile Fas arasında diplomatik bir hassasiyet noktası olmaya devam ediyor.

Sánchez iç politikada İspanya'yı Batı'nın yeni bir "eritme potası" olarak yansıtmaya çalışmış; özellikle İspanyolca konuşan Latin Amerikalılar başta olmak üzere göçmenleri destekleyen bir tutum sergilemişti.

Hükümet son olarak ülkede bulunan belgesiz göçmenlerin yasal statü başvurusunda bulunarak ülkede kalmalarına imkan tanıyan bir program başlatmış ve bu kapsamda 1 milyondan fazla başvuru yapılmıştı.

Ancak Sánchez, Ceuta konusunda hem sınır kontrolünde gevşek davranmakla suçlayan muhafazakar ve göç karşıtı rakiplerinin hem de hükümeti sert göç uygulama taktikleri nedeniyle eleştiren göçmen hakları savunucularının tepkisini çekiyor.