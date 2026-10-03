İspanya'da meclis kiracıları koruyan kararnameyi reddetti. 50 şehirde eylem çağrısı
03.10.2026 09:44
İspanya Parlamentosu, kiracıları tahliyelere ve yüksek kiralara karşı korumayı hedefleyen hükümet paketini Katalan partisinin oylarıyla geri çevirdi.
İspanya'da parlamento, sol koalisyon hükümetinin kiracıları korumayı ve konut krizini hafifletmeyi amaçlayan iki kararnamesini reddetti.
Kararın ardından Kiracılar Sendikası, Madrid başta olmak üzere ülke genelindeki 50'den fazla şehirde bugün sokağa çıkma çağrısı yaptı.
Başkent Madrid'de bir haftadır Puerta del Sol Meydanı'nda çadır kuran eylemciler, öğle saatlerinde kentin farklı noktalarından yürüyüşe geçerek Cibeles Meydanı'nda toplanacak.
AFP ajansının haberine göre Karara tepki gösteren Kiracılar Sendikası yayımladığı bildiride, "Halkın talepleri ile partilerin meclisteki oyları arasında onarılamaz bir kopukluk var" değerlendirmesini yaptı.
KATALAN PARTİSİNİN VETOSU AZINLIK HÜKÜMETİNİ SARSTI
Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki Sosyalist azınlık hükümeti, 350 sandalyeli mecliste yalnızca 147 vekile sahip olduğu için tasarıları geçirmekte küçük bölgesel partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Kararnamelerin kabulü için oyu zorunlu görülen yedi sandalyeli Katalan bağımsızlık yanlısı merkez sağ Junts partisi, hükümetin paketine ret oyu verdi.
Reuters ajansının aktardığına göre Junts, düzenlemelerin konut arzını daraltarak fiyatları daha da yukarı çekeceğini savundu.
Parti açıklamasında, "Öngörülen adımların birçoğu hedeflenenin tam aksine sonuç verecek; kiralık konut arzını düşürecek, fiyatları artıracak ve kısıtlı gelire sahip kesimlerin konuta erişimini daha da zorlaştıracak" ifadelerine yer verildi.
Oylama sonucunu değerlendiren ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP) lideri Alberto Núñez Feijóo ise Başbakan Sánchez'e en kısa sürede erken seçime gitme çağrısında bulundu.
Sekiz yıldır iktidarda olan Sánchez'in arkasında ne sokakların ne de parlamentonun desteği kaldığını savunan Núñez Feijóo, 2027 için planlanan genel seçimlerin öne çekilmesini istedi.
Kamuoyu yoklamaları Halk Partisi'ni Sosyalistlerin önünde gösteriyor.
SEDYEYLE TAHLİYE ÜLKE ÇAPINDA PROTESTOLARI TETİKLEDİ
Hükümetin meclise getirdiği paket, 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın yaklaşık 70 yıldır yaşadığı Madrid'deki daireden sedyeyle tahliye edilmesinin ardından hazırlanmıştı.
Bir yatırım fonunun mülkü satın alarak tahliye kararı çıkarttığı dairede Abascal, yetmiş yılı aşkın süredir ikamet ediyordu.
Toplumda oluşan sert tepki, gayrimenkul şirketini geri adım atmaya zorladı ve Abascal'ın aynı kira sözleşmesi şartlarıyla evine dönmesini sağlayan bir uzlaşmaya varıldı. Ancak yaşanan hadise, kısa sürede İspanya genelindeki konut krizinin sembolü haline geldi.
Eylemciler, binayı satın alan yatırım şirketinin kirayı yüzde 275 artırmak istemesi nedeniyle Abascal'ın evden çıkarıldığını duyurmuş, oluşan toplumsal tepki üzerine yeni mülk sahibi yaşlı kadının düşük kira bedeliyle evine dönmesine izin veren bir anlaşmaya varmıştı.
Mecliste reddedilen kararnameler; süresi dolan kira sözleşmelerinin otomatik yenilenmesini, kırılgan kiracıların evden çıkarılmasının 2030 yılına kadar yasaklanmasını, mevcut sözleşmelerde kira dondurma süresinin iki yıl uzatılmasını ve kısa dönemli kiralamalara sıkı kurallar getirilmesini içeriyordu.
Tasarı aynı zamanda ucuz konut toplayan yabancı yatırım fonlarını sınırlandırmayı hedefliyordu.
Gayrimenkul portalı Idealista verilerine göre İspanya'da ortalama kiralar son on yılda neredeyse iki katına çıktı, satılık ev fiyatları ise yaklaşık yüzde 90 yükseldi.