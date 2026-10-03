İspanya'da meclis kiracıları koruyan kararnameyi reddetti. 50 şehirde eylem çağrısı

Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki Sosyalist azınlık hükümeti, 350 sandalyeli mecliste yalnızca 147 vekile sahip olduğu için tasarıları geçirmekte küçük bölgesel partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Kararnamelerin kabulü için oyu zorunlu görülen yedi sandalyeli Katalan bağımsızlık yanlısı merkez sağ Junts partisi, hükümetin paketine ret oyu verdi.

Reuters ajansının aktardığına göre Junts, düzenlemelerin konut arzını daraltarak fiyatları daha da yukarı çekeceğini savundu.

Parti açıklamasında, "Öngörülen adımların birçoğu hedeflenenin tam aksine sonuç verecek; kiralık konut arzını düşürecek, fiyatları artıracak ve kısıtlı gelire sahip kesimlerin konuta erişimini daha da zorlaştıracak" ifadelerine yer verildi.

Oylama sonucunu değerlendiren ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP) lideri Alberto Núñez Feijóo ise Başbakan Sánchez'e en kısa sürede erken seçime gitme çağrısında bulundu.

Sekiz yıldır iktidarda olan Sánchez'in arkasında ne sokakların ne de parlamentonun desteği kaldığını savunan Núñez Feijóo, 2027 için planlanan genel seçimlerin öne çekilmesini istedi.

Kamuoyu yoklamaları Halk Partisi'ni Sosyalistlerin önünde gösteriyor.