İspanya'daki orman yangınında bilanço ağırlaşıyor. 11 ölü, 19 kayıp

Yangın, aşırı sıcakların etkisi altındaki İspanya ve Fransa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağı tahminlerinin yapıldığı ve her iki ülkede de orman yangınlarının sürdüğü bir sırada patlak verdi.

Endülüs özerk yönetiminin acil durumlardan sorumlu bakanı Antonio Sanz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı üzüntü verici bir durum. Şu ana kadar Los Gallardos'taki yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladık" ifadesini kullandı.

Sanz, kurbanların kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Her şey, ölenlerin çoğunun veya tamamının yabancı uyruklu olduğunu gösteriyor" dedi.

Direksiyonu sağda olan bir araçta bulunan dört maktulün İngiliz vatandaşı olduğuna dair emareler bulunduğunu söyleyen Sanz, kimliklerin henüz kesinleşmediğini sözlerine ekledi.

Sanz ayrıca yangını, çok sayıda kanyonun ve ormanlık alanda evlerin yer aldığı bir bölgede "son derece karmaşık ve hızlı ilerleyen" bir felaket olarak niteledi.

Endülüs bölgesel hükümeti, acil servislerin yangını bildiren 150'den fazla çağrı aldığını ve alevlerin köyün yakınından geçen ana karayolundan görülebildiğini bildirdi.

Sanz, dördü ağır olmak üzere sekiz kişinin yaralandığını ve yaklaşık 3 bin 150 hektarlık orman ve tarım arazisinin kül olduğunu belirtti.