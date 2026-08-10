İspanya'daki orman yangınında bilanço ağırlaşıyor. 11 ölü, 19 kayıp
10.08.2026 15:17
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayboldu. Alevlerin bir köye sıçraması üzerine başlatılan söndürme çalışmalarına askerler de katılırken ölenlerin çoğunun yabancı turistler olduğu bildirildi.
İspanya'da büyüyen orman yangınında 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayboldu.
Yetkililer, otomobillerinin içinde yanarak can veren dört kurbanın İngiliz vatandaşı olabileceğini bildirdi.
Yetkililer, kurbanların çoğunun Los Gallardos ilçesine bağlı Bedar köyünü ziyaret eden yabancı turistler olabileceğini, ancak kimlik tespit çalışmalarının henüz sürdüğünü kaydetti.
Kurbanların, hızla ilerleyen alevlerden kaçmak için ormanlık ve engebeli arazide mücadele ettiği belirtildi.
AFP ajansına bilgi veren görgü tanıkları, Almeria kentinin kuzeydoğusundaki yangının devrilen bir elektrik hattının çalıları tutuşturmasıyla başlamış olabileceğini aktardı.
Yangına yaklaşık 400 itfaiyeci ve asker müdahale ediyor.
Yangın, aşırı sıcakların etkisi altındaki İspanya ve Fransa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağı tahminlerinin yapıldığı ve her iki ülkede de orman yangınlarının sürdüğü bir sırada patlak verdi.
Endülüs özerk yönetiminin acil durumlardan sorumlu bakanı Antonio Sanz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı üzüntü verici bir durum. Şu ana kadar Los Gallardos'taki yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladık" ifadesini kullandı.
Sanz, kurbanların kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Her şey, ölenlerin çoğunun veya tamamının yabancı uyruklu olduğunu gösteriyor" dedi.
Direksiyonu sağda olan bir araçta bulunan dört maktulün İngiliz vatandaşı olduğuna dair emareler bulunduğunu söyleyen Sanz, kimliklerin henüz kesinleşmediğini sözlerine ekledi.
Sanz ayrıca yangını, çok sayıda kanyonun ve ormanlık alanda evlerin yer aldığı bir bölgede "son derece karmaşık ve hızlı ilerleyen" bir felaket olarak niteledi.
Endülüs bölgesel hükümeti, acil servislerin yangını bildiren 150'den fazla çağrı aldığını ve alevlerin köyün yakınından geçen ana karayolundan görülebildiğini bildirdi.
Sanz, dördü ağır olmak üzere sekiz kişinin yaralandığını ve yaklaşık 3 bin 150 hektarlık orman ve tarım arazisinin kül olduğunu belirtti.
Endülüs özerk hükümet başkanı Juan Manuel Moreno Bonilla ise yerel basına yaptığı açıklamada 19 kişinin halen kayıp olduğunu söyledi.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Görgü tanıkları, devrilen bir kablonun yangına yol açtığını ve alevlerin yol yakınındaki ormanlık alana hızla yayıldığını belirtti" ifadeleri yer aldı.
Alevlerin yayılmasıyla yollar trafiğe kapatıldı ve bölge sakinleri tahliye edildi.
Yaklaşık 150 kişi bir kültür merkezine yerleştirildi. İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME) de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, "orman yangınının korkunç sonuçlarından derin üzüntü ve yıkım duyduğunu" belirtti.
Sanchez, mayıs ayında yaptığı açıklamada İspanya'nın bu yıl tarihinin en büyük yaz yangını müdahale ekibini sahaya süreceğini duyurmuştu.
Yangın, İspanya'nın son günlerde Endülüs'ün bazı kısımlarında turuncu alarm verilmesine yol açan kavurucu sıcak dalgasıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi.
Son yıllarda sıklaşan ve uzayan sıcak dalgalarıyla karşı karşıya kalan İspanya'da hava sıcaklığı sıklıkla 40 derecenin üzerine çıkıyor ve bu durum büyük orman yangınlarına zemin hazırlıyor.
Ulusal meteoroloji ajansı AEMET, ülkenin 2025 yılında kayıtlara geçen en sıcak üçüncü yılını yaşadığını ve bu dönemde 25 gün günlük sıcaklık rekoru kırıldığını bildirdi.
Bu ayın başlarında da yüzlerce itfaiyeci, Avrupa'nın dört bir yanından turist çeken Costa Brava kıyısı yakınlarında çıkan ve binlerce kişinin evlerinden çıkamamasına neden olan orman yangınıyla mücadele etmişti.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgesel yetkililer, popüler tatil beldesi Platja d'Aro dahil 10 belediyedeki sakinlere evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, İspanya'da geçen yıl çıkan ölümcül yangınlarda yaklaşık 400 bin hektar alan kül olmuş ve bu durum ülke için kaydedilen en yüksek seviye olarak tarihe geçmişti.
Komşu Fransa da son günlerde büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Ülkenin güneydoğusundaki Drome bölgesinde 10 gündür süren yangında 3 bin 700 hektarlık alan yandı.