İspanya'daki orman yangınında can pazarı yaşandı
12.07.2026 14:51
İspanya'nın Bedar köyünde perşembe günü başlayan ve 6 bin hektardan fazla alanı küle çeviren orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin çoğunun bölgede yaşayan yabancı uyruklular olduğunu bildirdi.
İspanya'nın Bedar köyünde alevlerin yerleşim yerine doğru hızla ilerlemesi üzerine Belediye Başkanından acil talimat alan belediye meclis üyesi Manoli Ramos, yaklaşan tehlikeye karşı köy halkını uyarmak amacıyla kilise çanlarını çalmak üzere harekete geçti.
Yangının perşembe günü başlamasından bu yana sığındığı komşu Los Gallardos kasabasında AFP'ye konuşan 72 yaşındaki Ramos, insanların durumdan haberdar olması için çanları defalarca çaldıklarını ifade etti.
Yetkililerin açıklamasına göre, araçlarında mahsur kalan ve yaya olarak kaçmaya çalışan 12 kişi hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin büyük kısmının yabancı uyruklu olduğu bildirildi.
Alevler, 6 bin hektardan fazla araziyi kül ederken, özellikle emeklilik günlerini geçirmek veya tatil yapmak amacıyla İspanya'nın Akdeniz kıyısına yakın yeşil tepelerini seçen Britanyalılar başta olmak üzere, yabancı sakinlerin sığındığı huzurlu bölgeyi yerle bir etti.
Bölgede yaşayan pek çok kişinin, mahremiyet ve sakinlik arayışıyla köyün dışındaki izole evlerde yaşamını sürdürmesi, alevler yayılırken uyarıları almalarını veya kaçmalarını zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor.
Ramos, yabancıların Bedar merkezinin dışında, dağınık düzende yaşadıklarını belirterek, bu kişilerin merkezden biraz uzakta yaşamayı sevdiklerini, güzel evlere ve eşyalara sahip olduklarını kaydetti.
Yetkililer, İspanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcakların ardından adeta bir çıra kutusuna dönen bölgedeki yangının, bir elektrik hattının kopması sonucu başlamış olabileceğinden şüpheleniyor.
Bedar'da 16 yıldır ikamet eden 52 yaşındaki Faslı Hassan Oulghazzi için ise yangın, ilk olarak evinin üzerinde asılı duran koyu bir bulut şeklinde belirdi.
Alevleri hiç görmediğini ancak polis memurları kapısını çalmadan önce bölgeyi kaplayan yoğun siyah dumanı izlediğini anlatan Oulghazzi, birinin kapıyı çalıp evden derhal çıkılmasını, durumun gerçek olduğunu söylemesi anında korkmamanın imkansız olduğunu dile getirdi.
Eşi ve kızıyla birlikte yanlarına hiçbir eşya alamadan kaçan Oulghazzi, daha sonra tahliye edilenlerin Kızılhaçtan yardım aldığı kıyı kasabası Garrucha'daki belediye spor salonuna geçti.
Kendi hissettiği korkunun, hayatını kaybedenlerin çektiği acının yanında hiçbir şey olduğunu vurgulayan Oulghazzi, hayatını kaybedenler ve yananlar için gerçekten büyük üzüntü duyduğunu, ölenler arasında tanıdığı kişilerin de yer aldığını söyledi.
Yetkililer, yaşamını yitiren bazı kişilerin tahliye emirlerine uymadığını veya alevler çok yaklaştığı sırada oldukları yerde sığınma talimatını yerine getirmediğini bildirdi.
Etkilenen bölgeden tahliye edilen 87 yaşındaki Britanyalı Austin Crilly ise hayatı boyunca pek çok şey yaşadığını ve gelen her şeyi kabul etmeyi öğrendiğini belirtti.
Eski ekolden olduğunu ve ne olacaksa olacağını ifade eden Crilly, perşembe gününün ise farklı olduğunu aktardı.
Televizyon izlediği sırada büyük ve siyah bir bulut gördüğünü, başlangıçta bunun normal bir bulut olduğunu düşündüğünü söyleyen Crilly, kısa süre sonra polisin gelerek paralarını ve kartlarını alıp çıkmaları yönünde uyarıda bulunduğunu dile getirdi.
O günden bu yana spor salonunda yaşayan Crilly, yangına dair haberleri ve evine ne zaman dönebileceğini bekliyor.
Aynı spor salonunun yakınında Dorsetli Britanyalı çift Martin ve Elizabeth Smith, eşyalarıyla birlikte salondan ayrılırken görüldü.
Bölgedeki bir kamp alanında konaklayan çiftten 63 yaşındaki Martin Smith'in Britanya'ya dönmesi gerekirken, 65 yaşındaki Elizabeth Smith'in tatilini tamamlamayı umduğu öğrenildi.
Martin Smith, durumun hiç iyi olmadığını, hayatında daha önce böyle bir şey görmediğini, bu tür sahnelerin filmlerde izlendiğini ancak gerçek hayatta asla yaşanmadığını ifade etti.
Yaşanan travmaya rağmen Smith, yangının İspanya'ya olan sevgisini değiştirmediğini ve bu durumun kendilerini ülkeye gelmekten vazgeçirmediğini sözlerine ekledi.