İspanya'daki orman yangınında can pazarı yaşandı

İspanya'nın Bedar köyünde alevlerin yerleşim yerine doğru hızla ilerlemesi üzerine Belediye Başkanından acil talimat alan belediye meclis üyesi Manoli Ramos, yaklaşan tehlikeye karşı köy halkını uyarmak amacıyla kilise çanlarını çalmak üzere harekete geçti.

Yangının perşembe günü başlamasından bu yana sığındığı komşu Los Gallardos kasabasında AFP'ye konuşan 72 yaşındaki Ramos, insanların durumdan haberdar olması için çanları defalarca çaldıklarını ifade etti.

Yetkililerin açıklamasına göre, araçlarında mahsur kalan ve yaya olarak kaçmaya çalışan 12 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin büyük kısmının yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Alevler, 6 bin hektardan fazla araziyi kül ederken, özellikle emeklilik günlerini geçirmek veya tatil yapmak amacıyla İspanya'nın Akdeniz kıyısına yakın yeşil tepelerini seçen Britanyalılar başta olmak üzere, yabancı sakinlerin sığındığı huzurlu bölgeyi yerle bir etti.

Bölgede yaşayan pek çok kişinin, mahremiyet ve sakinlik arayışıyla köyün dışındaki izole evlerde yaşamını sürdürmesi, alevler yayılırken uyarıları almalarını veya kaçmalarını zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor.