İspanya’daki tren faciasında ses kayıtları ortaya çıktı

Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonu'nda sistem arızası yaşandı.

Bunun üzerine güzergah boyunda demiryolunda bulunan tüm trenler durdu. Sistem arızası nedeniyle Urda Tren İstasyonu'nun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi devraldı.

Ortaya çıkan ses kayıtlarına göre, durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha’daki kontrol operatörü arasındaki iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasında bir görüşme gerçekleşti.

Atocha’daki sorumlu teknisyen Iryo treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyir"e yeniden başlaması talimatını verdi. Bunu, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden yaptı.