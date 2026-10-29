İspanya’daki tren faciasında ses kayıtları ortaya çıktı
29.10.2026 10:14
Son Güncelleme: 29.10.2026 10:14
İspanya'da dün iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiği, 15'i ağır 53 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin ses kayıtları, feci hatayı ortaya çıkardı.
İspanya'nın Toledo kenti civarında iki yüksek hızlı yolcu treninin yerel saat ile 08:54’te çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetmiş, 15'i ağır 53 kişi de yaralanmıştı.
Ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edileceği açıklanırken, kaza sırasında gerçekleşen konuşmaların ses kaydı ortaya çıktı. Bu kayıtlara göre, ana istasyondaki teknisyen trenlerden biri, hareket edemediğini bildirdiği halde diğer hızlı trene "Normal hızda devam et" talimatı verdi ve korkunç kaza meydana geldi.
Kaza sırasında tren makinistleri ile Madrid Atocha Ana İstasyon birim sorumlusu arasındaki konuşma kayıtlarını, İspanya’nın en önemli gazetelerinden El Paris paylaştı.
Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonu'nda sistem arızası yaşandı.
Bunun üzerine güzergah boyunda demiryolunda bulunan tüm trenler durdu. Sistem arızası nedeniyle Urda Tren İstasyonu'nun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi devraldı.
Ortaya çıkan ses kayıtlarına göre, durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha’daki kontrol operatörü arasındaki iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasında bir görüşme gerçekleşti.
Atocha’daki sorumlu teknisyen Iryo treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyir"e yeniden başlaması talimatını verdi. Bunu, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden yaptı.
Iryo treninin makinisti de “normal sürüşe devam” talimatını aldı ancak 7 dakika sonra treni yeniden çalıştıramadığı için hâlâ durduğunu bildirdi.
Buna rağmen AVE trenine “Normal hızda devam et” talimatı verildi. Iryo makinistinin halen durduğu bildirimden çarpma anına kadar geçen 5 dakikada da herhangi uyarı yapılmadığı için korkunç kaza meydana geldi.
El Pais gazetesinde konuşmaların dökümü ise şu şekilde verildi.
AVE Makinisti ile Atocha Merkez görüşmesi:
-Evet
-Saat 08.36’da.
-Evet
-2080 numaralı tren makinisti. LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. Ardından BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin
-Normal hızda mı?
-Evet.
Iryo ile Atocha Merkez Görüşmesi:
Saat 08.41: Iryo ile ilk görüşme
-Günaydın, Atocha. BSL’de seyir halindeyken sinyal kaybı yaşadım. Önümdeki araç 113 numaralı şeritte 200’ün üzerinde hızla ilerliyor. Ancak sinyali alamadım. Durmuş haldeyim. Urda girişinde.
ATOCHA ANA MERKEZ'DE GÖREVLİLERİN İFADESİ ALINDI
İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında ağır kusuru ortaya çıkan Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde görevli tüm çalışanların ifadesi alındı.
İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında bir gün geride kalırken gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti.
İş makinelerive bine yakın personel aydınlatılan kaza bölgesinde tren vagonlarında ceset ve yaralı aradı.
Helikopter, dron, arama köpekleri dahil tüm imkanlar kullanılırken hayatını kaybeden AVE hızlı trenindeki makinistin Antanio Acedo Meneses olduğu açıklandı.
36 yaşındaki makinistin dede ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu bu nedenle kendisinin de makinistliği seçtiği belirtildi. Kazada stajyer makinist David Cabanas’ın öldüğü ifade edildi.
Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Buna rağmen İspanya dışında veya kaza bölgesine uzak olan kaza kurbanlarının yakınları ise sosyal medyadan tanıdıklarına ulaşmak için çağrıda bulunuyor.
Kazaya karışan şirketlerden biri olan Renfe ise Aralık ayına kadar Madrid Endülüs tren seferleri için bilet satışını durdurdu.