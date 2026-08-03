İspanya'ya göçmen akını AB'yi karıştırdı
03.08.2026 15:49
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yaşanan kitlesel göçmen akınının ardından üye ülkelere ortak hareket etme çağrısında bulundu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan kitlesel göç krizinin ardından üye ülkelere sınır güvenliğinde "ortak hareket etme" çağrısı yaptı.
İspanya ile çok sayıda Avrupalı ortak arasında sert bir kamuoyu tartışmasına yol açan olay sonrası harekete geçen von der Leyen, kritik noktalarda sınırların güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e bir mektup gönderen von der Leyen, "Bu olaydan anlaşılan şudur ki kritik noktalarda sınırlarımızı daha da güçlendirmek için daha fazla şey yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
Fransız haber ajansı AFP'nin ulaştığı mektupta von der Leyen, "Tüm dış sınırlarımızın korunması ortak bir Avrupa sorumluluğudur" uyarısında bulunarak ihtiyaç duyulan yerlerde fiziksel engellerin kullanılması ve dikkatli bir izleme yapılması gerektiğini vurguladı.
Fas'tan Ceuta'ya on binlerce kişinin akın ettiği krizi İspanya hükümetinin "hızlı bir şekilde yönetmesini" takdir eden von der Leyen, bölgeye girenlerin neredeyse tamamının ayrıldığını kaydetti.
Ancak Ceuta'da kaydedilen bu eşi benzeri görülmemiş görüntüler, 27 üyeli Avrupa Birliği içinde ciddi bir gerilim başlattı.
Göç konusunda sert tutumuyla bilinen İtalya ve Danimarka, İspanya'nın Schengen serbest dolaşım alanından çıkarılması çağrısında bulundu.
Madrid yönetimi, AB kuralları gereği hukuken imkansız olan bu teklifi "bencillik" olarak nitelendirip sert bir şekilde reddetti. İspanya hükümeti, izlenecek yolu belirlemek amacıyla AB içişleri bakanları arasında acil görüşmeler yapılması talebinde bulundu.
Von der Leyen, önümüzdeki süreç için bir video konferans planlandığını aktararak bu toplantının Ceuta krizinden "dersler çıkarmak" için bir fırsat olacağını kaydetti.
Yetkili, düzensiz göçün getirdiği zorluklara AB nezdinde verilecek ortak yanıtın, birlik içinde hareket ve dayanışma gerektirdiğini vurguladı.
Komisyon Başkanı, Birliğin beş ana alanda çabalarını iki katına çıkarması gerektiğini ifade etti.
Von der Leyen bu alanları; ortak ülkelerle işbirliği yoluyla düzensiz göçü henüz başlamadan engellemek, dış sınırları güçlendirmek, erken uyarı sistemlerini hayata geçirmek, insan kaçakçılığı ağlarını çökertmek ve geri gönderimleri takviye etmek olarak sıraladı.
Düzenlenen görüşmeyi bir "ilk adım" olarak nitelendiren von der Leyen, liderlerin konuyu ekim ayında yapılması planlanan bir sonraki zirvede ele almalarını beklediğini ekledi.
AB, sığınma talebi reddedilen kişilerin Birlik sınırları dışındaki "geri gönderme merkezlerine" yollanmasına izin vermek de dahil olmak üzere, son aylarda göç kurallarını belirgin şekilde sertleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Kriz, Fas'ın Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü yapılan müdahaleyle başlamıştı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıklamıştı.
Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliği sağlamak isteyen Madrid hükümeti, bölgeye silahlı kuvvetleri konuşlandırma kararı almıştı.
İspanyol makamları, 24 saatlik süre içinde Ceuta şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu.