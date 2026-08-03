İspanya'ya göçmen akını AB'yi karıştırdı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan kitlesel göç krizinin ardından üye ülkelere sınır güvenliğinde "ortak hareket etme" çağrısı yaptı.

İspanya ile çok sayıda Avrupalı ortak arasında sert bir kamuoyu tartışmasına yol açan olay sonrası harekete geçen von der Leyen, kritik noktalarda sınırların güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e bir mektup gönderen von der Leyen, "Bu olaydan anlaşılan şudur ki kritik noktalarda sınırlarımızı daha da güçlendirmek için daha fazla şey yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin ulaştığı mektupta von der Leyen, "Tüm dış sınırlarımızın korunması ortak bir Avrupa sorumluluğudur" uyarısında bulunarak ihtiyaç duyulan yerlerde fiziksel engellerin kullanılması ve dikkatli bir izleme yapılması gerektiğini vurguladı.