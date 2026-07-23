İspanyol köyünün ücretsiz ev ve iş teklifi. 8 bin başvuru yapıldı
23.07.2026 02:10
İspanya’nın Soria iline bağlı, yaklaşık 40 nüfuslu Arenillas köyünün ücretsiz ev ve iş teklifine dünyanın dört bir yanından binlerce başvuru yapıldı. Köy yönetimi, yoğun ilginin ardından bir aileyi seçerken yeni başvuruların kapatıldığını açıkladı.
Arenillas Belediyesi, kırsal nüfus kaybıyla mücadele etmek ve köye çocuklu yeni sakinler kazandırmak amacıyla şubat ayında dikkat çekici bir çağrı yayımladı. İlanda, köye kalıcı olarak yerleşecek çocuklu bir aileye ücretsiz belediye konutu, duvar ustalığı işi ve köyün barı ile sosyal tesisini işletme imkânı sunuldu.
Ancak yerel ölçekte başlayan girişim, kısa sürede İspanya sınırlarını aşarak uluslararası ilgi gördü. Arenillas Belediye Başkanı Sonia Tobaruela, Cezayir, Fas, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Amerika ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok yerden 7 bin ile 8 bin arasında başvuru aldıklarını söyledi. Tobaruela, bazı günlerde belediyeye yaklaşık bin yeni e-posta ulaştığını belirtti.
Teklifin sosyal medyada ve uluslararası basında yayılması, başvuru sayısının kısa sürede katlanmasına neden oldu. Köyle ilgili hazırlanan bir internet videosunun 100 binden fazla izlenmesi de Arenillas’a yönelik ilgiyi artırdı.
Belediyenin çağrısında yer alan konut, köye yeni sakinler kazandırılması amacıyla daha önce onarılan yedi belediye evinden biriydi. Evlerden birinin boşalması üzerine yeni bir aile arayışına girildi. Seçilecek aileye ücretsiz konutun yanı sıra köyde yaşayan bir inşaatçının yanında duvar ustası olarak çalışma ve köyün sosyal barını işletme fırsatı sunuldu. Belediye, bar işletmeciliğinin tek başına yeterli gelir sağlamayabileceğini düşündüğü için teklife düzenli bir iş imkânını da ekledi.
Çağrıda özellikle okul çağında çocukları bulunan ailelere öncelik verildi. Çocukların yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Berlanga de Duero’da bulunan okula ücretsiz servisle götürülmesi de teklifin koşulları arasında yer aldı.
Belediye yönetimi, başvuru yapan aileleri köy hayatının zorlukları konusunda da uyardı. Adaylardan karar vermeden önce Arenillas’a gelmeleri ve özellikle kış aylarında sınırlı hizmetlere sahip küçük bir yerleşimde yaşamanın koşullarını yerinde görmeleri istendi.
Belediye Başkanı Tobaruela, internet üzerinden görülen köy hayatıyla gerçek yaşam koşullarının aynı olmadığını belirterek, yeni sakinlerin daha sonra hayal kırıklığı yaşamaması için adaylara köyün imkânlarının ve sınırlılıklarının açıkça anlatıldığını ifade etti.
Yaklaşık 8 bin başvurunun değerlendirilmesinin ardından bir aile seçildi. Belediye, seçimin tamamlanmasıyla birlikte yeni başvuruları kapattı. Bu nedenle Arenillas’ın ücretsiz ev ve iş teklifinin halen devam ettiği yönündeki güncel sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmıyor.