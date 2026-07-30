İsrail destekçisi senatör, Netanyahu'yu şortla karşıladı

Netanyahu, görüşmede Fetterman’ın ABD-İsrail ilişkilerine verdiği desteği överek Pensilvanya senatörüne, “Amerika için ve ittifakımız için neyin iyi olduğunu dile getiren örnek bir vatansever oldunuz” dedi.

Netanyahu ayrıca Fetterman’ın görüşlerini “korkmadan dile getirdiğini” ve İsrail’e yönelik desteğinde “cesur bir kararlılık” sergilediğini söyledi.

Fetterman ise Netanyahu ile görüşmesini Senato’daki görev süresinin “en büyük onurlarından biri” olarak nitelendirdi. Demokrat Parti içinde İsrail konusunda farklı bir çizgide durduğunu belirten Fetterman, bu tutumuyla gurur duyduğunu ve kendisini bu konuda partisinin “vicdanı” olarak gördüğünü ifade etti.