İsrail-Lübnan anlaşmasında neler var?

İsrail ve Lübnan, Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin ardından, dün Washington'da bir çerçeve anlaşması imzaladı .

Her iki taraf da imzalanan belgeyi nihai bir çözümden ziyade başlangıç aşamasında bir adım olarak değerlendirdi.

Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Moawad ve İsrailli mevkidaşı Yechiel Leiter, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törenle üçlü belgeye imza attı.

Tören sırasında anlaşmanın detaylarına ilişkin sınırlı bilgi paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın, Hizbullah'ın silahsızlanmaması durumunda İsrail kuvvetlerine Lübnan'ın güneyini işgal altında tutmaya devam etme yetkisi verdiğini açıkladı.

İmza töreninden önce konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bugün hiç şüphesiz zorlu ancak önemli, elzem ve gerekli olacak bir yolculuğun ilk adımını attık" ifadelerini kullandı.

Rubio, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla üçlü bir "Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu" kurulmasına destek vereceğini belirtti.

Bakan ayrıca, Washington'ın Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak acil 100 milyon dolarlık insani yardım da dahil olmak üzere bölgeye önemli kaynaklar aktaracağını taahhüt etti.

Rubio, ABD'nin mevcut yetki ve bütçe tahsisleri kapsamında sağlayacağı 30 milyon dolardan fazla fonla, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin "Lübnan topraklarında egemenliği daha etkin şekilde tesis etme" kabiliyetini artırma niyetini yinelediğini kaydetti.

İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan günler sonra, silahlı grubun 2 Mart'ta İsrail'e ateş açmasıyla başlamıştı.

Hizbullah'ın saldırıları üzerine İsrail'in başlattığı hava ve kara operasyonlarında Lübnan'da 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla insan ise yerinden oldu.

Lübnan Büyükelçisi Moawad da bu mutabakatı, Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etme yolunda atılmış bir "ilk adım" olarak nitelendirdi. İsrail Büyükelçisi Leiter ise imza sonrası yaptığı açıklamada, "İran devre dışı, Hizbullah devre dışı; İsrail ve Lübnan arasında barışa giden yol ise devrede" şeklinde konuştu.