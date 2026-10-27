İsrail seçimleri. Sandık çıkış anketlerine göre hiçbir blok çoğunluğu sağlayamadı

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, ülkede siyasi belirsizliğin devam edeceğine işaret etti.

Ülkenin önde gelen televizyon kanallarının yayımladığı anketlere göre, ne Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı blok ne de en güçlü rakibi Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet, 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşabildi.

Bu tablo, seçim sonuçlarına rağmen Netanyahu'nun iktidarda kalmasına olanak sağlayabilir. Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut başbakan, geçici hükümetin başında görevini sürdürebilecek.

Kanal 12 televizyonunun sandık çıkış anketine göre Netanyahu'nun Likud Partisi, 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 24 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşti. Netanyahu'nun en güçlü rakibi Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yaşar (Yashar) Partisi ise 22 sandalyede kaldı.

Kanal 11'in yayımladığı sandık çıkış anketinde ise Likud'un 25, Yaşar Partisi'nin 21 milletvekilliği kazanacağı öngörüldü.

Kanal 11'in anketine göre Eisenkot'un liderliğinde oluşturulabilecek muhalefet bloğu, Netanyahu'nun mevcut koalisyon bloğunu geride bırakıyor.

Ancak sandık çıkış anketleri, her iki bloğun da tek başına hükümet kurmak için gereken 61 milletvekilliğine ulaşamadığını ortaya koydu.

Öte yandan AFP'nin aktardığına göre, İsrail'de Arap seçmenlerin ağırlıkta olduğu partiler seçimlerde önemli kazanımlar elde etti.

Bu tablo, koalisyon görüşmelerinde küçük partilerin ve Arap partilerinin tutumunu belirleyici hale getirebilir.