İsrail'de düğüm çözülemiyor. Meclis çoğunluğu Netanyahu'ya sırt çevirdi, gözler pazar gününde
06.11.2026 15:32
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kuracak ismi pazar günü açıklayacak. 67 vekilin desteğini alan Gadi Eisenkot öne çıkıyor.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini üstlenecek adayın belirlenmesi sürecinde kritik aşamaya geçildi.
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, mecliste çoğunluğun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'a destek vermesine rağmen, siyasi kilitlenmeyi kimin çözebileceğinin henüz netleşmediğini duyurarak hükümeti kuracak ismi pazar günü açıklayacağını bildirdi.
Törensel yetkilere sahip olan ancak seçimlerin ardından koalisyon kurma şansı en yüksek adayı belirleme görevi bulunan Herzog, çarşamba ve perşembe günleri meclise giren siyasi partilerle yoğun görüşme trafiği yürüttü.
120 sandalyeli mecliste yürütülen istişarelerde 67 milletvekili Eisenkot'un, 46 milletvekili ise Netanyahu'nun hükümeti kurması yönünde tavsiye bildirdi.
İstişarelerin tamamlanmasının ardından televizyonda açıklama yapan Herzog, "İstişarelerin sonuçları net görünse de bloklar arasında ve bizzat blokların kendi içinde karşılıklı vetolar bulunuyor" diyerek kimin hükümet kurma konusunda en güçlü şansa sahip olduğunu söylemenin zor olduğunu kaydetti.
Kararını pazar günü ilan edeceğini belirten Herzog, cuma ve cumartesiyi kapsayan hafta sonunda bazı parti liderleriyle "şahsi görüşmeler" gerçekleştireceğini aktardı.
HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN 42 GÜNE KADAR SÜRE VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Herzog tarafından görevlendirilecek adaya hükümeti kurması için 28 gün süre tanınacak, bu süre gerektiğinde 14 gün uzatılabilecek.
Yeni koalisyon kurulana veya hiçbir adayın uzlaşı sağlayamaması durumunda gidilecek olası yeni seçime kadar Netanyahu geçici hükümette başbakanlık görevini sürdürecek.
27 Ekim seçimlerinde Netanyahu'nun partisi Likud, 27 sandalye elde ederek 120 sandalyeli mecliste en fazla milletvekili çıkaran tek parti oldu.
Diğer taraftan Netanyahu'nun dini-milliyetçi bloku toplamda yalnızca 53 sandalyede kaldı.
Eisenkot öncülüğündeki merkez sol ve sağ görüşlü dört Yahudi partisinden oluşan Netanyahu karşıtı blok ise seçim öncesi anketlerin başa baş bir yarış öngörmesine rağmen 48 milletvekilinde kaldı.
İsrail'deki Arap azınlığı temsil eden iki parti seçimlerde 19 sandalye kazanarak benzeri görülmemiş bir temsil gücüne ulaştı.
Perşembe günü yürütülen görüşmelerde ultra Ortodoks Yahudi seçmenleri temsil eden iki ana partiden biri ve Netanyahu'nun köklü koalisyon ortaklarından Birleşik Tevrat Yahudiliği partisi, Herzog ile yaptığı temaslarda hiçbir adayı önermedi.
Eisenkot da tıpkı Netanyahu gibi bugüne dek Arap partileriyle ortak bir hükümet kurma ihtimalini reddetse de meclisteki iki Arap partisi tavsiyesini Eisenkot'tan yana kullandı ve eski genelkurmay başkanının milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini almasını sağladı.
NETANYAHU'YA SEÇİM SONUÇLARINI BALTALAMA SUÇLAMASI
İktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunan Netanyahu, seçim yetkililerinin oy sayımında olası usulsüzlüklere ilişkin başlattığı incelemeye dayanarak sonuçlara gölge düşürmeye çalıştı ve Arap partilerini "oy hırsızlığıyla" suçladı.
Muhalifler Netanyahu ve ortaklarını seçim sonuçlarını baltalamaya çalışmakla suçlarken, Başbakan bu suçlamaları reddetti.
İsrail Merkezi Seçim Komisyonu, çarşamba günü yaptığı açıklamada seçim güvenliğinin ve dürüstlüğünün tehlikeye girmediğini duyurdu.
Komisyon Başkanı ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Noam Sohlberg, İsrail'in seçilmiş yetkililerine kamu güvenini sarsmak yerine bu güveni koruma çağrısında bulundu.
Çarşamba günü cumhurbaşkanlığı konutunda Herzog'a bilgi veren Sohlberg, "Bu gerçek bir tehlikedir. Demokrasinin temellerinden biri iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesidir" dedi.
Sohlberg, Arap azınlık dahil olmak üzere seçimlere katılım oranının yüksek gerçekleşmesini memnuniyet verici olarak niteledi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de aralarında yer aldığı Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri ise Arap parti liderlerinin derhal gözaltına alınmasını ve sorgulanmasını talep etti.