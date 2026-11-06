İsrail'de düğüm çözülemiyor. Meclis çoğunluğu Netanyahu'ya sırt çevirdi, gözler pazar gününde

Cumhurbaşkanı Herzog tarafından görevlendirilecek adaya hükümeti kurması için 28 gün süre tanınacak, bu süre gerektiğinde 14 gün uzatılabilecek.

Yeni koalisyon kurulana veya hiçbir adayın uzlaşı sağlayamaması durumunda gidilecek olası yeni seçime kadar Netanyahu geçici hükümette başbakanlık görevini sürdürecek.

27 Ekim seçimlerinde Netanyahu'nun partisi Likud, 27 sandalye elde ederek 120 sandalyeli mecliste en fazla milletvekili çıkaran tek parti oldu.

Diğer taraftan Netanyahu'nun dini-milliyetçi bloku toplamda yalnızca 53 sandalyede kaldı.

Eisenkot öncülüğündeki merkez sol ve sağ görüşlü dört Yahudi partisinden oluşan Netanyahu karşıtı blok ise seçim öncesi anketlerin başa baş bir yarış öngörmesine rağmen 48 milletvekilinde kaldı.

İsrail'deki Arap azınlığı temsil eden iki parti seçimlerde 19 sandalye kazanarak benzeri görülmemiş bir temsil gücüne ulaştı.

Perşembe günü yürütülen görüşmelerde ultra Ortodoks Yahudi seçmenleri temsil eden iki ana partiden biri ve Netanyahu'nun köklü koalisyon ortaklarından Birleşik Tevrat Yahudiliği partisi, Herzog ile yaptığı temaslarda hiçbir adayı önermedi.

Eisenkot da tıpkı Netanyahu gibi bugüne dek Arap partileriyle ortak bir hükümet kurma ihtimalini reddetse de meclisteki iki Arap partisi tavsiyesini Eisenkot'tan yana kullandı ve eski genelkurmay başkanının milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini almasını sağladı.