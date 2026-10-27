İsrail'de halk sandığa gitti, katılım oranı rekor kırdı

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin toplam 18 milletvekiline ulaşması ve 11 milletvekilinin Ortak Arap Listesi'nden meclise katılması bekleniyor.

Resmi sonuçların yapılacak incelemeler ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.



NETANYAHU: SİYONİST ÇOĞUNLUK BİRLEŞMELİ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Likud partisinin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti.

Resmi sonuçları beklediklerini belirten Netanyahu, partisinin sandıktan birinci çıktığını savundu.

Netanyahu, "Likud, İsrail'in en büyük partisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim anketleri ve sonuçlarına ilişkin Likud'un başarısız olmadığını belirten Netanyahu, "sağ bloğun açık ve kesin bir çoğunluğu var" iddiasında bulundu.

Arap partilerinin yer alacağı muhtemel bir hükümet seçeneğini reddeden Netanyahu, "İsrail'i tehlikeye atıp Siyonizm karşıtı Arap partilerine, yani varlığımıza karşı çıkan, Hamas'ı bir hayır kurumu olarak gören ve askerlerimize savaş suçlusu diyen partilere dayanan bir hükümet kurmak düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin İsrail'i "tehlikeye atacağını" savunarak, "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli." ifadeleriyle Filistinli Arap siyasetçilere karşı birleşme çağrısı yaptı.



“İSRAİL HALKI DEĞİŞİME OY VERDİ”



Eisenkot da açıklamasında "hükümeti kuracağız" dedi. Netanyahu'nun "siyasi kariyeri artık bitti" ifadelerini kullanan Eisenkot, "İsrail halkı değişime oy verdi, Netanyahu'ya karşı." dedi.

ARAP PARTİLERİNDEN ÖNEMLİ KAZANIM

Seçimlerin dikkat çeken sonuçlarından biri de İsrail'deki Filistinli seçmenlerin yüksek katılımı oldu.



Anketlere göre İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi de rekor kırdı. Knesset'e toplam 18 milletvekili gönderiyor.

Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin seçim merkezinde, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından sonuçlar alkışlarla karşılandı.

Ancak Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet ittifakındaki bazı partilerin Arap partileriyle koalisyon kurmaya karşı çıkması, hükümet oluşturma sürecindeki temel engeller arasında gösteriliyor.