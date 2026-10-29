İsrail'de kritik seçim sonrası siyaset kördüğüm. İşte son gelişmeler

İsrail'de, salı günü rekor katılımla düzenlenen ve kesin sonuçları halen açıklanmayan parlamento seçiminde hiçbir grubun hükümet kurabilmek için gereken 61 sandalyeye ulaşamaması üzerine art arda yapılan açıklamalar, ortaya atılan senaryolar ve belirsizlikle dolu bir siyasi gündem yaşanıyor.

Gazze soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de yapılan ilk seçimde asker, diplomat, mahkum gibi kendi sandığında oy kullanamayan seçmenlerin "çift zarf" olarak isimlendirilen oyları hariç, sandıkların hepsinin sayımı dün tamamlandı. Açılan sandıklar, toplam oyların yaklaşık yüzde 85'ine denk geliyor.

7.3 milyon seçmenin yüzde 77'sinin sandığa gittiği rekor katılımlı seçimde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 milletvekilinde kaldı.



REKOR KIRAN ARAP PARTİLERİ KİLİT KONUMDA



Şu ana kadar açıklanan ancak kesin olmayan resmi sonuçlara göre İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri, rekor düzeyde sandalye sayısına ulaşarak Meclise 19 milletvekili gönderiyor ve bu nedenle de ittifak arayışlarında kilit konumda bulunuyorlar.

İsrail'de 120 sandalyeli parlamentoda, hükümeti kurabilmek için asgari 61 sandalyelik salt çoğunluğun sağlanması şart koşuluyor ancak son tabloya göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku da Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku da bu sandalye sayısına ulaşamadı.

Seçimlerde iki blokun da koalisyon için yeterli çoğunluğa ulaşamaması durumunda; seçimlerin yenilenmesi, zayıflayan bir ihtimal gibi görünse de Eisenkot'un Arap partileriyle koalisyon kurması veya ulusal birlik hükümeti gibi 3 senaryo öne çıkıyor.