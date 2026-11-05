İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma sürecinde , Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını koruma çabası ağır bir darbe aldı.

Aşırı Ortodoks (Haredi) müttefiklerinden Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin hiçbir adayı desteklememe kararı alması ve Arap partilerinin Netanyahu'nun baş rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un arkasında durması, sandıktan birinci çıkmasına rağmen Netanyahu'nun parlamentodaki çoğunluk zeminini sarstı.

Seçim sonuçlarına göre 120 sandalyeli İsrail Meclisinde (Knesset) Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalye elde ederek birinci parti konumunu korudu ve beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi.

Likud'un öncülük ettiği milliyetçi ve dindar partilerden oluşan blok ise toplamda 53 sandalyeye ulaştı. 61 sandalyelik salt çoğunluğun gerisinde kalan bu tablo, hükümet kurma yetkisini alma mücadelesinde kilit bir rol oynayan Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin tutumuyla Netanyahu aleyhine daha da zorlaştı.

Uzun süredir Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan ve aşırı Ortodoks Yahudi seçmenleri temsil eden iki ana partiden biri konumundaki parti, bugün hiçbir başbakan adayını önermeme kararı aldı.

Bunun yanı sıra, Eisenkot'un Netanyahu karşıtı bloğu merkez sol ile sağ arasındaki dört Yahudi partisinden oluşarak 48 sandalyede kaldı.

Eisenkot da tıpkı Netanyahu gibi bugüne dek İsrail'deki iki Arap partisiyle ortak hükümet kurma ihtimalini reddetti.

Diğer taraftan, İsrail'deki Arap azınlığı temsil eden ve seçimlerde tarihi bir başarı göstererek 19 sandalye kazanan iki partiden biri bugün Eisenkot'a desteğini açıkladı; diğer Arap partisinin de günün ilerleyen saatlerinde benzer bir karar alması bekleniyor.