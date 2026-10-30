İsrail'de sandıktan belirsizlik çıktı. Netanyahu, kritik konuma gelen Arap partilerini suçladı

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan erken genel seçimlerin ardından hiçbir siyasi blok parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamazken, Başbakan Binyamin Netanyahu iktidarı kaybetme riski karşısında rekor sayıda milletvekili çıkaran Arap partilerini hile yapmakla suçladı.

İsrail Merkezi Seçim Komisyonunun çifte zarflar dahil tüm özel oyların sayımını tamamlamasıyla ortaya çıkan tabloya göre, 120 sandalyeli Mecliste (Knesset) Netanyahu liderliğindeki milliyetçi-dini blok 53 sandalyede kalırken, muhalefet partileri 48 sandalye elde etti.

Ülke nüfusunun yüzde 21'ini oluşturan Arap azınlığı temsil eden partiler ise 19 sandalye kazanarak tarihi bir temsile ulaştı ve hükümet kurma denkleminde kilit aktör konumuna yükseldi.

Toplam 12 bin 644 sandıkta kayıtlı oyların sisteme girilmesiyle 5 milyon 564 bin 764 geçerli, 25 bin 72 geçersiz olmak üzere 5 milyon 589 bin 836 oyun sayıldığı seçimde katılım oranı yüzde 77,7 olarak gerçekleşti.

Yüzde 77,7'lik katılım oranı, 1999 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran olurken 2022 seçimlerine göre 7,1 puanlık bir artışa işaret etti.

Oyların dağılımı sonucunda Netanyahu'nun partisi Likud 27 sandalyeye yükselirken müttefiki aşırı dindar Şas partisi 6 sandalyeye geriledi; Arap partilerinden Birleşik Arap Listesi (Ra'am) 8 sandalyeye ulaşırken Ortak Liste 11 milletvekili çıkardı.

İsrail'de hükümet kurmak için Mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekirken, 53 sandalyede kalan Netanyahu'nun veya 48 sandalyesi olan muhalefetin bu eşiği tek başına aşma imkanı kalmadı.