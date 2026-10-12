İsrail'de seçim yarışı kızıştı. Eisenkot, Netanyahu ile farkı açıyor
12.10.2026 12:26
İsrail'de 27 Ekim parlamento seçimleri öncesinde yapılan son anket, muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un, başbakanlık yarışında Binyamin Netanyahu ile farkı açtığını ortaya koydu.
ANKETE KATILANLARA GÖRE BAŞBAKANLIK İÇİN EN UYGUN ADAY EİSENKOT
İsrail devlet televizyonu KAN’ın son anketine göre, muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, başbakanlık yarışında Binyamin Netanyahu ile arasındaki farkı giderek açıyor.
27 Ekim’de yapılacak parlamento seçimi öncesi kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 43’ü başbakanlık için en uygun adayın Eisenkot (üstte solda) olduğunu belirtirken, Netanyahu’ya destek verenlerin oranı yüzde 38’de kaldı.
Buna karşın Netanyahu'nun, muhalefetteki Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett karşısında yüzde 40’a yüzde 36 ile başbakanlık yarışında önde olduğu belirtildi.
Eisenkot ile Bennett'in karşı karşıya geldiği senaryoda ise katılımcıların yüzde 35'i Eisenkot'u, yüzde 22'si Bennett'i tercih ederken, yüzde 43'lük bir kesim her iki ismi de yetersiz bulduğunu ifade edildi.
NETANYAHU BLOĞU SANDALYE SAYISINI ARTIRDI
Bu arada Netanyahu bloğu bir önceki ankete kıyasla iki sandalye kazanarak 53 sandalyeye ulaştı. Buna karşın muhalefet bloğu düşüş göstererek 50 sandalyeye geriledi.
Likud Partisi geçen haftadan bu yana bir sandalye kaybederek 20 sandalyeye düştü. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Yahudi Gücü Partisi 9, Birleşik Tevrat Yahudiliği 8 ve Shas ise 7 sandalyeye ulaşıyor. Dini Siyonizm–Zehut ittifakı ise 5 sandalye elde ediyor.
Emekli Tuğgeneral Ofer Winter liderliğindeki İsrail Halkı Partisi ise seçim barajını aşarak 4 sandalye kazanıyor.
EN AZ 61 VEKİLİN GÜVENOYU İLE HÜKÜMETİ KURABİLEN BAŞBAKAN OLUYOR
Muhalefet bloğundaki Naftali Bennett'in Beyahad Partisi 12 sandalye, Demokratlar ise 8 sandalye ile konumlarını korudu. Eisenkot'un (üstte) Yashar Partisi bir sandalye kaybederek 22 sandalyeye geriledi. Avigdor Liberman’ın İsrail Evimiz Partisi ise 8 sandalye alabiliyor.
Ankette İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler için toplamda 13 sandalye öngörüldü. Bunlardan sekizi Ortak Liste'ye, beşi ise Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi’ne (Raam Partisi) gidiyor.
İsrail’de başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Başbakanlık görevini, Meclis’te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alabilecek bir hükümet kurmayı başaran kişi üstleniyor.
SEÇMENLERİN YÜZDE 30'U KARARSIZ
27 Ekim seçimleri öncesinde kararsızların oranı dikkat çekiyor.
Ankete katılanların yüzde 30'u henüz kime oy atacağına karar vermediğini belirtti.
Kararsızların oranı aşırı sağcı koalisyon bloğu seçmeninde yüzde 24, muhalefet seçmeninde ise yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan katılımcıların yüzde 26'sı bir önceki seçimde oy verdiği bloktan farklı bir bloğa oy vermeyi planlarken yüzde 21'i ise sandığa gitmeyeceğini aktardı.