İsrail'de seçim yarışı kızıştı. Eisenkot, Netanyahu ile farkı açıyor

Bu arada Netanyahu bloğu bir önceki ankete kıyasla iki sandalye kazanarak 53 sandalyeye ulaştı. Buna karşın muhalefet bloğu düşüş göstererek 50 sandalyeye geriledi.

Likud Partisi geçen haftadan bu yana bir sandalye kaybederek 20 sandalyeye düştü. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Yahudi Gücü Partisi 9, Birleşik Tevrat Yahudiliği 8 ve Shas ise 7 sandalyeye ulaşıyor. Dini Siyonizm–Zehut ittifakı ise 5 sandalye elde ediyor.

Emekli Tuğgeneral Ofer Winter liderliğindeki İsrail Halkı Partisi ise seçim barajını aşarak 4 sandalye kazanıyor.