İsrail'de seçiminin baş aktörleri, ilk açıklamalarında neler söyledi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli." ifadesini kullanarak sağ siyasete birlik çağrısında bulundu.

Netanyahu, genel seçim çıkış anketlerinin ve ilk sonuçların açıklanmasının ardından Batı Kudüs'teki Likud partisinin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti.

Resmi sonuçları beklediklerini belirten Netanyahu, partisinin sandıktan birinci çıktığını savundu.

Netanyahu, "Likud, İsrail'in en büyük partisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim anketleri ve sonuçlarına ilişkin Likud'un başarısız olmadığı belirten Netanyahu, "sağ bloğun açık ve kesin bir çoğunluğu var" iddiasında bulundu.

Arap partilerinin yer alacağı muhtemel bir hükümet seçeneğini reddeden Netanyahu, "İsrail'i tehlikeye atıp Siyonizm karşıtı Arap partilerine, yani varlığımıza karşı çıkan, Hamas'ı bir hayır kurumu olarak gören ve askerlerimize savaş suçlusu diyen partilere dayanan bir hükümet kurmak düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin İsrail'i "tehlikeye atacağını" savunarak, "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli." ifadeleriyle Filistinli Arap siyasetçilere karşı birleşme çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasındaki soykırım ve işgal süreçlerine, özellikle İran'a karşı ABD ve İsrail'in saldırılarına değinen Netanyahu, "İran hiç olmadığı kadar zayıf, İsrail ise hiç olmadığı kadar güçlü." iddiasında bulunarak, "İran tehdidini sonlandırma" sözü verdi.