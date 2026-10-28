İsrail'de seçiminin baş aktörleri, ilk açıklamalarında neler söyledi?
28.10.2026 11:09
Son Güncelleme: 28.10.2026 11:13
İsrail'de oy sayımı kıran kırana sürerken, iktidar blokunun başındaki Başbakan Binyamin Netanyahu, en yakın rakibi Gadi Eisenkot ve muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan açıklamalarda bulundu.
NETANYAHU: SİYONİST ÇOĞUNLUK AKLINI BAŞINA TOPLAMALI VE BİRLEŞMELİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli." ifadesini kullanarak sağ siyasete birlik çağrısında bulundu.
Netanyahu, genel seçim çıkış anketlerinin ve ilk sonuçların açıklanmasının ardından Batı Kudüs'teki Likud partisinin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti.
Resmi sonuçları beklediklerini belirten Netanyahu, partisinin sandıktan birinci çıktığını savundu.
Netanyahu, "Likud, İsrail'in en büyük partisidir." değerlendirmesinde bulundu.
Seçim anketleri ve sonuçlarına ilişkin Likud'un başarısız olmadığı belirten Netanyahu, "sağ bloğun açık ve kesin bir çoğunluğu var" iddiasında bulundu.
Arap partilerinin yer alacağı muhtemel bir hükümet seçeneğini reddeden Netanyahu, "İsrail'i tehlikeye atıp Siyonizm karşıtı Arap partilerine, yani varlığımıza karşı çıkan, Hamas'ı bir hayır kurumu olarak gören ve askerlerimize savaş suçlusu diyen partilere dayanan bir hükümet kurmak düşünülemez." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin İsrail'i "tehlikeye atacağını" savunarak, "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli." ifadeleriyle Filistinli Arap siyasetçilere karşı birleşme çağrısı yaptı.
İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasındaki soykırım ve işgal süreçlerine, özellikle İran'a karşı ABD ve İsrail'in saldırılarına değinen Netanyahu, "İran hiç olmadığı kadar zayıf, İsrail ise hiç olmadığı kadar güçlü." iddiasında bulunarak, "İran tehdidini sonlandırma" sözü verdi.
GADİ EİSENKOT: HÜKÜMET KURMAK İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇECEĞİM
İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonu geride bırakan muhalefet blokunun lideri, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu koalisyonunun yerine yeni bir hükümet kurmak için "derhal harekete geçeceğini" söyledi.
X hesabından paylaşım yapan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun “Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini belirtti.
Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı.
YAİR GOLAN: KOALİSYONA ARAP PARTİLERİ DAHİL EDİLMELİ
İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı, muhalefetin kuracağı koalisyona Arap partilerinin dahil edilmesi yönünde açıklamada bulundu.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Golan, genel seçimlerde oy verme işleminin sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Golan, "Demokratik ve yasal süreçlerle seçilen her milletvekili siyasi sistemimizin meşru bir parçasıdır." ifadelerini kullanarak, Filistinli Arapları temsil eden partilerin koalisyona dahil edilmesi yönünde açıklamada bulundu.
İsrail'deki aşırı sağcı iktidarın değişmesi gerektiğine dikkati çeken Golan, "Yıkım hükümetini değiştirecek demokratik bir çoğunluk varsa bunu yapmalıyız." dedi.
Yair Golan X hesabından yaptığı paylaşımda da "Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı." ifadesini kullandı.
Seçim sonuçlarını değişim hükümeti kurmak için tarihi bir fırsat olarak gören Golan, "Tüm ortaklarımızla çalışmaya, aradaki anlaşmazlıkları kapatmaya ve sorumluluk almaya hazırız." mesajını verdi.