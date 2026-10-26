İsrail'de yarın yapılacak kritik seçim öncesi anketlerde son durum

Yapılan son kamuoyu araştırmaları, hem Başbakan Binyamin Netanyahu (üstte sağda) liderliğindeki blokun hem de Gadi Eisenkot'un (solda) en güçlü isim olarak öne çıktığı muhalefet blokunun hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadığını ortaya koydu.

İsrail’deki Kanal 13 ve Kanal 12 televizyonlarının Merkez Seçim Komitesi’nin belirlediği seçim yasakları çerçevesinde açıkladığı son anketlere göre, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar sandıktan birinci parti olarak çıkarken onu Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi izledi.

Kanal 13'te yayımlanan son kamuoyu araştırmasında, muhalefet bloku 54 sandalyeye ulaşırken Netanyahu liderliğindeki blokun yalnızca 50 milletvekili çıkarabildiği görüldü.