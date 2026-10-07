İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3 yılı geride bıraktı. Yıkımın boyutu yürek yakıyor

10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen sınır kapılarının kapalı tutulması ve Tel Aviv'in uyguladığı katı kısıtlamalar nedeniyle tedavi bekleyen binlerce hasta ve yaralı, ölümle yaşam arasında zamanla yarışıyor. ateşkes kağıt üstünde kaldı, sağlık sistemi ile hasta ve yaralıların durumunda hiçbir iyileşme yaşanmadı.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, "Dışarıda tedavi sırası beklerken ölen hasta ve yaralıların sayısı, ateşkesten bu yana saldırılarda öldürülenlere eşit veya ondan fazla." diyor.

Tedavi ve tahliye olmayı bekleyen binlerce hasta ve yaralı her an yaşamını yitirme riski altında tam anlamıyla zamanla yarışıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2 Şubat-2 Eylül 2026 tarihleri ​​arasında dışarı çıkan hasta ve yaralı sayısı sadece 2 bin 480.

Ancak bu sayı 10 Ekim 2025'teki ateşkesle kararlaştırılan günlük ortalama 50 hasta ve 50 refakatçiyle kıyaslandığında günlük ortalama 12 hasta ve yaralıya denk geliyor. Bu rakamlar, ateşkesin kağıt üstünde kaldığını, hastalar için değişen bir şey olmadığını gösteriyor.