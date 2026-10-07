İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3 yılı geride bıraktı. Yıkımın boyutu yürek yakıyor
07.10.2026 09:29
7 Ekim 2023, Ortadoğu tarihi için keskin bir dönüm noktası oldu. İsrail'in o tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 bini, yaralı sayısı ise 175 bini aştı.
"SOYKIRIMI DURDUR" ÇAĞRILARINI UMURSAMIYORLAR
İsrail'in Gazze'de 3 yılı geride bırakan saldırılarında 74 bin kişi hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Filistinli yetkililere ve Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre halen enkaz altında 8 ila 10 bin kişinin cenazesi bulunuyor.
Uluslararası örgütler İsrail'e "Soykırımı durdur" çağrısı yapsa da Netanyahu dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürüyor. Son 1 yılda kırılgan bir ateşkes devrede olmasına rağmen İsrail işgali devam ediyor.
Hatta İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri yaklaşırken Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinden işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik yeni saldırı sinyalleri geliyor.
2 MİLYON İNSAN 19 YILDIR ABLUKA ALTINDA YAŞIYOR
Gazze 365 kilometrekarelik bir alan, yani yaklaşık olarak İstanbul'un Beykoz ilçesi büyüklüğünde.
Buradaki 2 milyon insan 19 yıldır abluka altında yaşıyor.
Geçen 3 yılda sığınma kampları, okullar, hatta hastaneler bile İsrail bombalarının hedefiydi. Bugün bölgede hayat, kaldırılması yıllar alacak bir enkazın ortasında sürüyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) uydu analizlerine göre Gazze'deki yapıların yüzde 82'si saldırılarda hasar görmüş durumda.
370 binden fazla konut yıkıldı ya da hasar gördü.
Nüfusun yüzde 60’ından fazlası evlerini kaybetti.
Yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi.
Hastanelerin bölümü işlevsiz.
Neredeyse tüm okullar hasarlı ya da yıkılmış durumda.
Savaşın oluşturduğu enkazın miktarı 61 milyon tonu aşıyor.
BM mevcut imkanlar ve hızla temizliğin 7-10 yıl alabileceğini belirtiyor.
EN AĞIR BEDELİ BEBEKLER VE ÇOCUKLAR ÖDEDİ
İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde savaşın en ağır bedelini bebekler ve çocuklar öderken yaşanan kayıplar, savaşın acımasız yüzünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Çocuk kıyımının yaşandığı Gazze Şeridi'nde 3 yılda 21 bin 745 çocuk yaşamını yitirdi.
46 bin çocuğun yaralandığı bölgede 11 bini yaralanmalar nedeniyle uzuvlarını kaybetti.
293 yenidoğan, yetersiz beslenme, oksijen sıkıntısı, soğuktan donarak ölme gibi nedenlerle bir trajedinin ortasında can verdi.
BİNALARIN YÜZDE 82'Sİ ZARAR GÖRDÜ YA DA TAMAMEN YIKILDI
İsrail saldırılarında binaların yüzde 82'sinin hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı belirtilirken, Filistinliler barınacak yer bulmakta zorlanıyor.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında binaların yaklaşık yüzde 82'sinin hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.
İsrail'in Gazze'de 3 yılı geride bırakan soykırımında konutlar ve altyapı doğrudan hedef alınırken, 201 bin 290 yapının hasar gördüğü bölgede yıkımın boyutu gözler önüne serildi.
Saldırılarda Gazze'de 134 bin 422 binanın tamamen yıkıldığı, 13 bin 848 binanın ağır hasar aldığı ifade edildi. Saldırılardan etkilenen konutların sayısı ise 328 bin 627'ye ulaştı.
GAZZE'DEKİ YIKIM GOOGLE EARTH'TE
İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı yıkımın boyutları, Google Earth'ün güncellenen uydu görüntüleriyle bir kez daha gözler önüne serilirken, sivil yerleşimler dahil bölgenin sistematik biçimde tahrip edildiği görüldü.
ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, uydu görüntülerine yansıyan İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaşırken, "Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor." ifadelerini kullandı.
HASTALAR ÖLMEMEK İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR
10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen sınır kapılarının kapalı tutulması ve Tel Aviv'in uyguladığı katı kısıtlamalar nedeniyle tedavi bekleyen binlerce hasta ve yaralı, ölümle yaşam arasında zamanla yarışıyor. ateşkes kağıt üstünde kaldı, sağlık sistemi ile hasta ve yaralıların durumunda hiçbir iyileşme yaşanmadı.
Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, "Dışarıda tedavi sırası beklerken ölen hasta ve yaralıların sayısı, ateşkesten bu yana saldırılarda öldürülenlere eşit veya ondan fazla." diyor.
Tedavi ve tahliye olmayı bekleyen binlerce hasta ve yaralı her an yaşamını yitirme riski altında tam anlamıyla zamanla yarışıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2 Şubat-2 Eylül 2026 tarihleri arasında dışarı çıkan hasta ve yaralı sayısı sadece 2 bin 480.
Ancak bu sayı 10 Ekim 2025'teki ateşkesle kararlaştırılan günlük ortalama 50 hasta ve 50 refakatçiyle kıyaslandığında günlük ortalama 12 hasta ve yaralıya denk geliyor. Bu rakamlar, ateşkesin kağıt üstünde kaldığını, hastalar için değişen bir şey olmadığını gösteriyor.
BM: GAZZE'DE YARIM MİLYON KİŞİNİN İÇME SUYUNDA AZALMA OLDU
BM, İsrail'in malzeme kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de su ve sanitasyon hizmetinin sekteye uğradığı uyarısında bulunarak, Gazze genelinde yaklaşık yarım milyon insanın içme suyunda azalma olduğunu bildirdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının, Gazze'deki su ve sanitasyon desteğinin sekteye uğradığı uyarısında bulunduğunu belirten BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, buna İsrail tarafından Gazze'ye kritik malzemelerin girişine getirilen kısıtlamaları ve fon yetersizliğini gerekçe olarak gösterdi.
Dujarric, Gazze’ye girişine izin verilmeyen araç, yedek parça ve motor yağı gibi kritik ekipmanların eksikliği nedeniyle Gazze'nin güneyinde 2 tuz arıtma tesisindeki su üretiminde düşüş olduğu bilgisini paylaştı.
Bu nedenle Gazze genelindeki yaklaşık yarım milyon insanın içme suyunda azalma olduğunu aktaran Dujarric, su altyapısı tamamen restore edilene kadar her 4 aileden 3'ünün kamyonlarla taşınan suya bağımlı olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.
SALDIRILAR ÇEVREYİ DE SESSİZCE ÖLDÜRDÜ
İsrail'in 3 yıldır devam eden saldırıları çevreyi de "sessizce" öldürdü ve modern tarihin en büyük "ekokırım" örneklerinden birinin yaşanmasına neden oldu.
Bölgede ekolojik sistemin tahrip edilmesi, benzeri görülmemiş bir çevresel ve insani krizin yaşanmasına yol açtı. Gazzeli çevre uzmanı Said Akluk, "Çevre, savaşın, etkileri yıllar sonra ortaya çıkacak 'sessiz kurbanı' oldu. Gazze'deki yıkımın meydana getirdiği moloz ve hafriyat hacmi 60-65 milyon ton civarında. Sorun sadece çimento ve inşaat maddeleri kalıntılarıyla sınırlı da değil. Enkazlar; patlayıcı kalıntıları, radyoaktif maddeler ve ağır metaller içerebilir. Bunun da sağlık ve çevre üzerindeki etkileri, sonuçları kısa vadede ortaya çıkan doğrudan zararlardan farklıdır." diyor.
SON 3 YILDA "ÖNGÖRÜLEMEYEN" FELAKETE SÜRÜKLENDİ
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki felaketin 3 yılda bu boyutlara ulaşabileceğini öngöremediklerini belirterek, "İnsani ihtiyaçlar açısından böylesine vahim bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızın, aynı zamanda bu ihtiyaçları giderme kapasitemizin de bu denli kısıtlı olacağının farkında değildik." dedi.
Gazze'deki durumun hala vahim olduğuna ve kırılganlığını koruduğuna işaret eden Laerke, geçen yıl başlayan ateşkes süresince daha fazla insana ulaşabilseler de yardımların istenen seviyede olmadığına dikkati çekti.
Laerke, şöyle devam etti:
"Bu tam anlamıyla bir ateşkes sayılmaz. Hala neredeyse her gün insanların öldürüldüğüne, sivil altyapının saldırıya uğrayıp bombalandığına ve benzeri olaylara dair haberler alıyoruz. Belirgin bir iyileşme olsa da durum hala vahim. Gazze halkı yokluk içinde geçecek 4'üncü kışa giriyor. Yağmur, sel ve düşen hava sıcaklıkları gibi bizi bekleyen koşullara hazırlanmak için bölgeye sokmamız gereken pek çok yardım malzemesi var. Ne yazık ki bu yardımları ulaştırmak için gereken izinleri yeterli sayıda ve zamanında alamıyoruz. İşte şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri bu."