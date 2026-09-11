İsrailli gardiyanların mesajları ortaya çıktı. "Bebeğim benimle gurur duyacaksın, az önce öldü"

Soruşturmacıların ele geçirdiği mesajlarda gardiyanlardan birinin partnerine, “Benimle gurur duyacaksın. Şu anda klinikte suni solunum yapıyorlar, bebeğim!" ifadeleriyle mahkumun can çekiştiğini haber verdiği görüldü.

Aynı gardiyan ilerleyen saatlerde, "Bebeğim, bir güncelleme: Az önce öldü.” diye yazdı.

Mesajında yaşananlardan “mutlu ve memnun” olduğunu söyleyerek çok fazla kan olduğunu ve mahkumların ağır şekilde dövüldüğünü belirtti.

Başka bir gardiyan ise sayımın ardından arkadaşına, “Onları çok fena dövdük.” mesajını gönderdi. Bir diğer mesajda ise mahkumların dövülmesi sonrası sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlatıldı.

Bu yazışmalar, olay sırasında cezaevinde bulunan gardiyanların daha sonra verdikleri resmi ifadelerle birlikte soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer aldı.