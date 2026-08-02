İstifa eden Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı

Ermenistan'da hükümet Anayasa gereği istifa etti, Başbakan Nikol Paşinyan saatler içinde yeniden koltuğuna oturdu.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in aktardığına göre Başbakan Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Paşinyan, Ulusal Meclis'in 9. döneminin ilk oturumunun başladığını belirtti.

Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesi uyarınca hükümet, Ulusal Meclis'in ilk oturumunun gerçekleştiği gün Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a istifasını sundu.

Anayasa doğrultusunda Cumhurbaşkanı'nın hükümetin istifasını kabul edeceğini kaydeden Paşinyan, yeni kabine kurulana kadar mevcut hükümet üyelerinin görevlerine devam edeceğini söyledi.

Paşinyan, yeni seçilen Ulusal Meclis'in görev süresinin başlamasıyla parlamentodaki çoğunluğun aday gösterdiği ismin başbakan olarak atanacağını dile getirdi.

Paşinyan, parlamento çoğunluğunun başbakan adayını sunacağını ve ardından atamanın yapılacağını belirtti.

KARARNAMELER ART ARDA YAYIMLANDI

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameyle hükümetin istifası resmen kabul edildi.

Kararnamenin hemen ardından yayımlanan bir başka kararnamede ise Paşinyan'ın yeniden başbakan olarak atandığı ilan edildi.

Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde Başbakan Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, Ulusal Meclis'teki 105 sandalyeden 61'ini kazanarak tek başına çoğunluğu elde etmişti.