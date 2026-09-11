İsveç prensesinin adını verdiği leylek 3 bin 500 kilometre uçtu, Karaman'da ölü bulundu
11.09.2026 11:30
Son Güncelleme: 11.09.2026 11:30
İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın halkaladığı ve kendi adını verdiği yavru leylek, Afrika'ya göç ederken Karaman'da ölü bulundu. Leyleğin ölümüne elektrik hatlarının neden olduğundan şüpheleniliyor.
3 BİN 500 KİLOMETRE UÇTU, KARAMAN'DA ÖLDÜ
İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın ülkesindeki kuş koruma çalışmaları kapsamında temmuz ayında kendi elleriyle halkaladığı yavru leyleğin yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik göç yolculuğu Türkiye'de son buldu.
Prensesin kendi adını verdiği ve vericiyle takip edilen yavru leylek, Afrika'ya doğru göç ederken Karaman'da ölü bulundu.
Olayı duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini ve aynı bölgedeki enerji nakil hatlarının altında toplam altı ölü leylek bulunduğunu açıkladı.
LEYLEKTEN GELEN SİNYAL HAREKETSİZ KALDI
Tüydeş'in aktardığına göre olay, Türkiye'de bulunan vericili bir leyleğin uzun süredir hareket etmediğinin fark edilmesiyle ortaya çıktı.
Karaman'dan gelen sinyalin kontrol edilmesi için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan Tüydeş'e bölgedeki iki aile ulaştı. Sinyalin geldiği noktaya giden aileler, verici taşıyan leyleği ölü buldu.
Ancak bölgede ölen tek kuşun o olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Enerji nakil hatlarının altında yapılan kontrolde toplam altı ölü leylek tespit edildi.
Bunlardan birinin İsveç Veliaht Prensesi Victoria tarafından halkalanan ve “Victoria” adı verilen yavru leylek olduğu belirlendi.
PRENSES VICTORIA KENDİ ELLERİYLE HALKALAMIŞTI
Yavru leyleğin hikayesi, üzerindeki verici ve halka bilgilerinin İsveçli kuş araştırmacılarına iletilmesiyle ortaya çıktı.
İsveç'in güneyinde yürütülen kuş koruma çalışmaları kapsamında aynı yuvadaki iki yavru leylek temmuz ayında halkalanmıştı.
Çalışmaya katılan Veliaht Prenses Victoria, yavrulardan birini bizzat halkaladı. Leyleğe prensesin adı olan “Victoria” verildi. Aynı yuvadaki diğer yavruya ise Victoria'nın eşi Prens Daniel'in adı verildi.
İki yavru, 2 Ağustos'ta yuvalarından ayrılarak güneye doğru göç yolculuğuna başladı.
VICTORIA TAM DOKUZ ÜLKEDEN GEÇTİ
Victoria adı verilen yavru leylek, Karaman'a ulaşana kadar yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol katetti.
İsveç'ten başlayan yolculuğunda Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden ilerleyen leylek daha sonra Türkiye'ye girdi.
Böylece göç yolculuğu boyunca toplam dokuz ülkeden geçmiş oldu.
Afrika'ya doğru ilerleyen Victoria'nın yolculuğu ise Karaman'da sona erdi.
TÜRKİYE'DEN GEÇEN TEK VERİCİLİ LEYLEKTİ
Tüydeş'in İsveçli araştırmacılardan aldığı bilgilere göre bu yıl İsveç'te vericiyle takip edilen toplam dokuz leylek bulunuyordu.
Bunların beşinin takibi bu yıl başlamıştı, dördü ise geçen yıldan bu yana takip ediliyordu. Dokuz leylek arasında göç rotasında Türkiye'den geçen tek kuş Victoria oldu.
Aynı yuvada büyüyen kardeşi ile diğer vericili leyleklerin ise batı rotasını izleyerek İspanya ve Cebelitarık Boğazı üzerinden Afrika'ya ulaşması bekleniyor.
ELEKTRİK HATLARININ ALTINDA ALTI ÖLÜ LEYLEK
Tüydeş, Victoria'nın yanı sıra aynı bölgede beş leyleğin daha ölü bulunmasına dikkat çekti.
Yaban hayatı fotoğrafçısı yaşananları, “Üzücü, mahcup edici ve tokat gibi bir hikaye.” sözleriyle anlattı.
Karaman'daki enerji nakil hatlarının altında toplam altı leyleğin ölü bulunması, göçmen kuşların elektrik altyapısıyla karşı karşıya kaldığı tehlikeyi de bir kez daha gündeme getirdi.
İsveç'ten Afrika'ya ulaşmak üzere yola çıkan ve binlerce kilometre boyunca dokuz ülkeyi geçen Victoria'nın göç yolculuğu, Türkiye'deki son durağında tamamlanamadan sona erdi.