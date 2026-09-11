İsveç prensesinin adını verdiği leylek 3 bin 500 kilometre uçtu, Karaman'da ölü bulundu

Tüydeş'in İsveçli araştırmacılardan aldığı bilgilere göre bu yıl İsveç'te vericiyle takip edilen toplam dokuz leylek bulunuyordu.

Bunların beşinin takibi bu yıl başlamıştı, dördü ise geçen yıldan bu yana takip ediliyordu. Dokuz leylek arasında göç rotasında Türkiye'den geçen tek kuş Victoria oldu.

Aynı yuvada büyüyen kardeşi ile diğer vericili leyleklerin ise batı rotasını izleyerek İspanya ve Cebelitarık Boğazı üzerinden Afrika'ya ulaşması bekleniyor.