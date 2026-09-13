İsveç sandık başında. Aşırı sağ ilk kez hükümete girebilir

Bloklarının kazanması halinde aşırı sağcı İsveç Demokratları partisini hükümete dahil etme vaadinde bulunan Başbakan Kristersson, bu hafta parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Partileri, seçmenleri ve meseleleri ortak bir eylem zemininde birleştirebiliyoruz. İşte bu sayede somut adımlar atıyoruz" dedi.

Hükümet politikalarını eleştirenler ise mevcut çizginin sivil özgürlükleri zayıflattığını öne sürüyor.

Sosyal Demokrat lider Andersson, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Potansiyelimizin çok altında büyüme kaydettiğimiz, hanelerin aldıkları maaşla giderek daha az şey alabildiği bir ortamda daha sert, daha içine kapanık ama aynı zamanda daha yoksul bir topluma dönüştük" diye konuştu.

Andersson, ülkenin gücünü ortak başarılardan ve zor zamanlarda sergilenen dayanışmadan aldığını vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından NATO'ya katılan 10 milyon nüfuslu AB üyesi ülkede oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Sandık çıkış anketlerinin oy verme sürecinin sona ereceği TSİ 21.00'den (18.00 GMT) kısa süre sonra açıklanması bekleniyor.