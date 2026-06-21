İsviçre'de kritik zirve: ABD ve İran heyetleri müzakerelere başlıyor

İran dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, ABD'yi, Lübnan da dahil olmak üzere "tüm cephelerde" ateşkes öngören 14 maddelik anlaşmanın ilk maddesini uygulamamakla suçladı.

Muhbir, anlaşma kağıt üzerinde kaldığı sürece Ortadoğu'daki enerji akışının durmaya devam edeceğini savundu.

Buna karşılık İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Batılı ortakların anlaşmanın ruhuna sadık kalması halinde, İran petrol sektörünün küresel ekonomiye büyük yatırım fırsatları sunacağını ve yüzlerce teknik, operasyonel ortaklık sözleşmesinin imzalanmaya hazır olduğunu belirtti.

Müzakerelerin yapıldığı ve mülkiyeti Katar'a ait olan tesisteki İran heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra üst düzey güvenlik, merkez bankası ve petrol yetkilileri yer alıyor.

ABD müzakere heyetinde ise Vance'in yanı sıra Trump'ın damadı Jared Kushner ve özel temsilci Steve Witkoff var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, geçmişte karşı tarafın anlaşmalara uymadığını hatırlatarak İran'ın bu kez taahhütlerin yerine getirilmesi için baskı yapacağını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in de İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın uygulanması kapsamında yürütülen yüksek düzeyli görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye ulaştığı bildirildi.