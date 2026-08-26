İsviçre'de NATO ve yaptırım karşıtı referandum

İsviçre tarafsızlığının şartları anayasada açıkça belirtilmiyor. Tarafsızlığın kapsamı, tarafsız ülkelerin topraklarının askeri amaçla kullanılmasına izin vermemesini ve savaşan taraflar arasında tarafsız kalmasını öngören 1907 Lahey Sözleşmesi ile belirleniyor.

Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkilere karşı yürütülen başarılı kampanyalara öncülük eden Blocher, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın artık İsviçre'yi çatışmanın bir tarafı olarak gördüğünü ve tarafsızlığın zedelendiğini söyledi.

Blocher, "Üçüncü bir dünya savaşı çok uzakta olmayabilir; o zaman inandırıcı bir şekilde tarafsız olup olmadığımız önem kazanacak" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da tartışmaya dahil oldu.

Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında İsviçre'yi yaptırımlarını AB yaptırımlarıyla aynı hizaya getirdiği için eleştirdi.

Kendisi de İsviçre'nin yaptırım listesinde yer alan Zaharova, "Hukuki açıdan bakıldığında 'esnek tarafsızlık' aslında hiçbir şekilde tarafsızlık olmaması demektir" ifadesini kullandı.

Kampanya, İsviçre anayasasına saldırıya uğramadığı sürece hiçbir askeri ya da savunma ittifakına katılamayacağı veya işbirliği yapamayacağı kuralının konmasını istiyor.

Düzenleme ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmadığı müddetçe hiçbir yaptırıma katılınmamasını talep ediyor.