İsviçre'de tarafsızlık referandumu. NATO ile ortaklık sona erebilir

İsviçre'nin kökleri 1516 yılına uzanan tarafsızlığı, Napolyon savaşlarının sona erdiği 1815'ten bu yana uluslararası alanda tanınıyor. Ancak bu ilkenin pratikte nasıl yürütüleceği anayasa metninde bariz biçimde tarif edilmiyor.

Tarafsızlığın katı çerçeveye oturtulmasını isteyenler, bu durumun ülkeyi iki dünya savaşının dışında tuttuğunu ve çatışan taraflar arasında arabuluculuk yapma gücünü artırdığını öne sürüyor.

Bazı muhaliflerin "Rusya yanlısı" olarak nitelendirdiği hamle, Moskova yönetiminden de övgü aldı.

Kamuoyu yoklamaları, seçmenlerin büyük çoğunluğunun tasarıyı reddedeceğini gösteriyor.

Son araştırmalarda "hayır" oylarının oranı yüzde 68 seviyesinde seyrederken, tasarıya destek yüzde 31 düzeyinde kalıyor.

Bern Üniversitesi Avrupa Siyaseti Profesörü Fabio Wasserfallen, seçmen eğilimine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İsviçreli seçmenler tarafsızlığı benimsiyor ancak hükümetin bunu uygulama biçiminden de memnun. Ayrıca Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları genel hatlarıyla destekliyorlar ve bu tutumun değişmesini istemiyorlar."

Pazar günkü referandumda seçmenlerin önüne gıda güvenliğiyle ilgili ikinci bir tasarı da geliyor.

Bağımsız bir yurttaş hareketi, İsviçre'nin 2024'te yüzde 42 olan gıdada kendi kendine yeterlilik oranının yüzde 70'e çıkarılmasını talep ediyor.

Hükümet ve siyasi partiler bu hedefin gerçekçi olmadığını savunurken, anketler bu teklifin de sandıktan geçmeyeceğine işaret ediyor.