İsviçre'deki kritik barış zirvesi ileri bir tarihe ertelendi

İran'ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Trump'ın bu anlaşmayı çaresizlikten imzaladığını ifade ederek nükleer program üzerindeki müzakerelerin kolay geçmeyeceğini belirtti.

Hamaney mesajında, "Amerikan tarafı çok talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi de güvenilmez olarak nitelendirdiği Amerikan tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda misilleme yapılacağını ve ülkenin hakları tam olarak güvence altına alınana kadar müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Anlaşma, taraflara İran'ın nükleer programının gelecekteki statüsü üzerinde uzlaşmaları için 60 günlük bir süre tanırken, İran için 300 milyar dolarlık bir yeniden inşa fonu kurulmasını ve çeşitli mali teşvikleri içeriyor.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığının Kongre üyelerine savaşın maliyetlerini ve bazı ilgili harcamaları karşılamak için 80 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu bildirdiği aktarıldı.