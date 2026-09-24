İtalya'da Etna Yanardağı kül püskürttü, hava sahası uçuşa kapatıldı

Etna Yanardağı’nda 14-15 Eylül'de yaşanan benzer kül püskürtme faaliyeti, bölgede hava ulaşımını olumsuz etkilemiş ve Katanya Havalimanı’nın uçuşlara kapanmasına, sefer iptallerine yol açmıştı.

Etna'da bu yıl yaz aylarında da gözlemlenen yoğun volkanik faaliyetler, tatil için Sicilya'yı tercih eden pek çok turisti de olumsuz etkilemişti.

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olma özelliği taşıyan, Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.