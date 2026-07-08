İtalya'da iktidar partisi yabancı suçluların sınır dışı edilmesini önerdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisi, hüküm giymiş yabancı suçluların ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştıran ve İtalyan vatandaşlığından çıkarılmalarının önünü açan bir kanun teklifini parlamentoya sundu.

Hazırlanan yasa teklifine göre, bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerin vatandaşları, kendi rızaları olup olmadığına bakılmaksızın ülkelerine sınır dışı edilecek.

Parlamentoda düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalya'nın Kardeşleri partisi üyeleri, sınır dışı işlemlerinin ilgili ülkelerle müzakere edilecek ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Teklif kapsamında sınır dışı kararına karşı çıkmak isteyen mahkumların hukuki itiraz gerekçeleri sınırlandırılıyor. Yabancı hükümlüler, yalnızca kendi ülkelerinde insanlık dışı muamele görme veya idam cezasına çarptırılma riski bulunması gibi kısıtlı gerekçelerle karara itiraz edebilecek.

Ülkelerine geri gönderilen yabancı mahkumların İtalya'ya geri dönmeleri ise tamamen yasaklanacak.

İtalya'nın Kardeşleri Milletvekili Sara Kelany, hazırladıkları teklifin yabancı doğumlu suçluların İtalyan vatandaşlığından çıkarılmasına yol açabilecek suçların kapsamını da genişleteceğini açıkladı.

İtalya Parlamentosu, bu tekliften bağımsız olarak koalisyon ortağı Lig (Lega) partisinin sunduğu, vatandaşlık şartlarını zorlaştıran ve İtalyan vatandaşlığının kaybedilmesini kolaylaştıran başka bir yasa teklifini de görüşmeye devam ediyor.

Gelecek yıl genel seçimlerin yapılacağı İtalya'da, iktidar ortakları Lig ve İtalya'nın Kardeşleri partileri, kamuoyu yoklamalarında her iki partiden de oy devşirdiği görülen, göçmen karşıtı yeni aşırı sağcı hareket Futuro Nazionale'nin baskısı altında bulunuyor.