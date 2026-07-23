İtalya’daki orman yangınlarında ''kundakçı kedi'' soruşturması
23.07.2026 02:28
İtalya’nın güneyinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili kundaklama soruşturmasında ürkütücü bulgulara ulaşıldı. Calabria Sivil Koruma Ajansı, kuyruklarına yanıcı madde emdirilmiş bezler bağlanan kedilerin tarlalara salınarak yangınların yayılmasında kullanıldığını açıkladı.
Calabria Sivil Koruma Ajansı yetkilisi Domenico Costarella, salı günü Facebook’ta yayımlanan videoda, “Bu hayvanlar tarlalara bırakıldı, koşarak yangının yayılmasına neden oldu” dedi.
Costarella, soruşturma kapsamında kundaklama şüphesini güçlendiren başka deliller de bulunduğunu belirtti. Yanıcı bezlerin arasına yerleştirilmiş yanan mumlar ile yangının gecikmeli başlamasını sağlayan düzeneklerin tespit edildiğini söyledi.
İtalyan kamu yayıncısı RAI’ye göre itfaiye ekipleri, Calabria’daki Pollino Milli Parkı çevresinde çıkan yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede son 24 saat içinde 160’tan fazla yangına müdahale edildi.
SkyTG24’ün haberine göre İtalya Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Dernek, kedileri ateşe verdiği ya da kundaklama eylemlerini gerçekleştirdiği düşünülen kişilerin yakalanmasını sağlayacak bilgi için bin avro ödül koydu.
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’ne göre kıta bu yıl ağır bir yangın sezonuyla karşı karşıya. Yağışlı geçen kış aylarında hızla büyüyen bitki örtüsü, art arda yaşanan üç sıcak hava dalgasının ardından kolayca tutuşabilen kuru yakıta dönüştü. Avrupa genelinde 2026, bazı önceki yıllara kıyasla daha iyi bir tablo sunsa da yangınların hâlâ son 20 yıl ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.
İtalya’nın güneyinde hayvanların yangın çıkarmak amacıyla kullanıldığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Sicilya’daki yetkililer 2016 yılında mafyanın bir milli parkta orman yangını çıkarmak için kedileri kullandığını öne sürmüştü. Bir yıl sonra benzer bir yöntemin Napoli yakınlarında, Vezüv Yanardağı çevresindeki yangınlarda da kullanıldığı açıklanmıştı.
MAFYA GRUPLARI BÖLGESEL KONTROL SAĞLAMAK İÇİN YAKIYOR
Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de araştırmacı olan Lauren Pearson, mafya gruplarının bölgesel kontrol sağlamak amacıyla yangın çıkardığına ilişkin bulgular bulunduğunu söyledi. Pearson’a göre bazı suç örgütleri, yangınların ardından değer kaybeden ya da el değiştirmeye açık hale gelen arazileri satın almaya çalışıyor.
Son yıllarda bazı organize suç gruplarının İtalya’nın temiz enerji dönüşümünden de yararlandığı ileri sürülüyor. 2022 yılında Mafyayla Mücadele Komisyonu’nda ifade veren bir çiftçi, arazisi yandıktan sonra güneş enerjisi şirketlerinin kendisine satış teklifinde bulunduğunu anlatmıştı.
Gazeteci ve Mafyayla Mücadele Parlamento Komisyonu Başkanı’nın eski sözcüsü Sergio Nazzaro ise mafya gruplarının acil durumları paravan kuruluşlar üzerinden kullandığını belirtti. Nazzaro, yangını çıkaran iş gücünden yanmış araziler üzerinde yapılaşma izni alınmasına kadar sürecin farklı aşamalarının suç örgütleri tarafından istismar edildiğini söyledi.
Costarella, kundaklamaların önlenmesi için yalnızca güvenlik tedbirlerinin yeterli olmayacağını, toplum genelinde bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.
Costarella, “İşimizin başına dönüyor ve görev yerlerimize geçiyoruz ancak zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Bunlar insanlık dışı eylemler. Ne yazık ki insanın en büyük düşmanı yine kendisi.” dedi.