İtalya’daki orman yangınlarında ''kundakçı kedi'' soruşturması

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’ne göre kıta bu yıl ağır bir yangın sezonuyla karşı karşıya. Yağışlı geçen kış aylarında hızla büyüyen bitki örtüsü, art arda yaşanan üç sıcak hava dalgasının ardından kolayca tutuşabilen kuru yakıta dönüştü. Avrupa genelinde 2026, bazı önceki yıllara kıyasla daha iyi bir tablo sunsa da yangınların hâlâ son 20 yıl ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

İtalya’nın güneyinde hayvanların yangın çıkarmak amacıyla kullanıldığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Sicilya’daki yetkililer 2016 yılında mafyanın bir milli parkta orman yangını çıkarmak için kedileri kullandığını öne sürmüştü. Bir yıl sonra benzer bir yöntemin Napoli yakınlarında, Vezüv Yanardağı çevresindeki yangınlarda da kullanıldığı açıklanmıştı.