İzlanda'da AB referandumu. Sandıktan "hayır" çıktı

Gelişmelerin ardından Başbakan Kristrún Frostadóttir, Dışişleri Bakanı Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ile Eğitim ve Çocuk Bakanı Inga Sæland basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Sonuçların toplumu bölmemesini temenni ettiğini belirten Başbakan Frostadóttir, kırsal bölgelerde özellikle tarım, balıkçılık ve doğal kaynaklara ilişkin ciddi kaygılar bulunduğunu ifade etti.

Frostadóttir, referandumdan "Hayır" çıkması durumunda, kendi hükümeti döneminde AB'ye katılım sürecinin bir daha kesinlikle gündeme alınmayacağını açıkladı.

Kampanya döneminde yaşanan kutuplaşmaya ve Dışişleri Bakanı Gunnarsdóttir'e yönelik tehditlere de değinen Başbakan, siyasiler için güvenlik koşullarının değiştiğini ancak genel olarak kamuoyunun sağduyulu davrandığını kaydetti.