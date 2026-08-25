Japon Başbakan öldürmeye kıyamadı, arkadaş oldu. "Gidince yalnız hissettim"
25.08.2026 22:27
Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, resmi konutundaki hamam böceğini reenkarnasyon ihtimali nedeniyle öldürmeye kıyamadı. Takaiçi, böcek ortadan kaybolduktan sonra "yalnız hissettiğini" söyledi.
Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, resmi konutunda hayalet görüp görmediğine ilişkin soruyu yanıtlarken başından geçen ilginç bir olayı anlattı.
Hamam böceklerinin yoğunluğundan bahseden ve bu nedenle birkaç kez çığlık attığını ifade eden Takaiçi, bir tanesiyle duygusal olarak bağ kurduğunu itiraf etti.
Bu böcek, Takaiçi'nin ayaklarının dibinden geçmişti.
Japon lider çocuk yaşlardan beri hayranı olduğu Osamu Tezuka'nın “Phoeniz” adlı mangayı hatırladığını, reenkarnasyon kavramı konu edinen seri nedeniyle böceği öldüremediğini anlattı.
Takaiçi'ye göre hamam böceği, uzun bir yeniden doğuş döngünün bir parçası olabilirdi. Bu nedenle ona müdahale etmek istemedi, resmi konuttan kendi kendine ayrılmasını bekledi.
Japon Başbakan, yaşadıklarını sekterine anlatınca beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çevresindekiler mevcut durumun hiç hijyenik olmadığını belirterek sorunu çözeceklerini söyledi. Ardından temizlik ve ilaçlama işlemleri başladı.
Takaiçi, o günden sonra böceği görmedi.