Japon Başbakan öldürmeye kıyamadı, arkadaş oldu. "Gidince yalnız hissettim"

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, resmi konutunda hayalet görüp görmediğine ilişkin soruyu yanıtlarken başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

Hamam böceklerinin yoğunluğundan bahseden ve bu nedenle birkaç kez çığlık attığını ifade eden Takaiçi, bir tanesiyle duygusal olarak bağ kurduğunu itiraf etti.

Bu böcek, Takaiçi'nin ayaklarının dibinden geçmişti.