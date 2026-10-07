Japon hükümetinden ABD askerlerine alkol ve sokağa çıkma yasağı

Cinayetin ardından başkent Tokyo'da ve Naha'da protestolar düzenlendi.

Başbakan Sanae Takaichi, olayı "son derece vahşi ve menfur" olarak niteleyerek ABD yönetimine güçlü bir protesto ilettiklerini ve benzer suçların tekrarlanmaması için kesin tedbirler talep ettiklerini dile getirdi.

Okinawa Valisi Genta Koja, Çarşamba günü Tokyo'da Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile bir araya geldi.

Vali Koja, olayın halk arasında derin bir endişe yarattığını belirterek "Valilik olarak her olayda ABD ordusunun tedbir almasını talep ettik; fakat bunun tekrar yaşanması, Amerikan güçlerindeki disiplinin ve insan hakları eğitiminin hiçbir şekilde işlemediği sonucunu doğuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koizumi ise etkili önlemler için ABD ile görüşmeler yürüteceklerini söyledi. Koja'nın gün içinde Başbakan Takaichi ile de görüşmesi planlanıyor.