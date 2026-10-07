Japon hükümetinden ABD askerlerine alkol ve sokağa çıkma yasağı
07.10.2026 09:47
Son Güncelleme: 07.10.2026 10:34
Japonya'nın Okinawa Adası'nda bir kadının ABD deniz piyadesi tarafından öldürülmesi üzerine Amerikan güçlerine 30 günlük sokağa çıkma ve alkol yasağı getirildi.
Japonya'nın Okinawa Adası'nda görev yapan bir ABD deniz piyadesinin bir kadını öldürmek ve gasbetmekle suçlanmasının ardından adadaki Amerikan askeri birliklerine sokağa çıkma yasağı ve alkol tüketimi yasağı getirildi.
Olay nedeniyle ada genelindeki tüm ABD askeri operasyonları da disiplin ve standart eğitimleri amacıyla 48 saatliğine durduruldu.
Polis yetkilileri, 20 yaşındaki Onbaşı Devin Jacob Ballard'ın cumartesi günü Okinawa'nın merkez kenti Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi'yi öldürdüğü, kadının cüzdanı ile sırt çantasını çaldığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Yerel basına ve Stars and Stripes gazetesine konuşan emniyet kaynakları, Yagi'nin boğularak öldüğünü ve otel odasındaki güvenlik kamerası kayıtlarının taranmasının ardından yaklaşık 200 polisin katıldığı aramayla Ballard'ın yakalandığını aktardı.
Ballard'ın polisteki sorgusunda suçlamaları reddettiği öğrenildi.
KOMUTANLIK OPERASYONLARI DURDURDU, YASAK İLAN ETTİ
Okinawa Bölge Koordinatörü ve 3. Deniz Sefer Kuvveti Komutanı Korgeneral Benjamin T. Watson, dün yaptığı açıklamada adadaki tüm askeri operasyonlara 48 saat süreyle ara verildiğini duyurdu.
Watson, bugünden itibaren üs içi ve üs dışı dahil olmak üzere personele yönelik alkol tüketiminin tamamen yasaklandığını, ayrıca personelin üs dışına çıkışına izin verilmeyeceğini belirtti.
Korgeneral Watson, cuma günü başlayacak 30 günlük "düşünme süreci" kapsamında ise gece yarısından sabah 05.00'e kadar geçerli olacak bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydetti.
Açıklamasında Watson, "Komşularımızla kurduğumuz her temas, ekibimiz için hayati önem taşıyan güveni ya pekiştirir ya da zedeler. Bu güven zarar gördüğünde ittifakımızın gücü ve bu bölgenin güvenliği de etkilenir" ifadelerini kullandı.
TOKYO VE OKİNAWA'DA TEPKİLER YÜKSELİYOR
Cinayetin ardından başkent Tokyo'da ve Naha'da protestolar düzenlendi.
Başbakan Sanae Takaichi, olayı "son derece vahşi ve menfur" olarak niteleyerek ABD yönetimine güçlü bir protesto ilettiklerini ve benzer suçların tekrarlanmaması için kesin tedbirler talep ettiklerini dile getirdi.
Okinawa Valisi Genta Koja, Çarşamba günü Tokyo'da Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile bir araya geldi.
Vali Koja, olayın halk arasında derin bir endişe yarattığını belirterek "Valilik olarak her olayda ABD ordusunun tedbir almasını talep ettik; fakat bunun tekrar yaşanması, Amerikan güçlerindeki disiplinin ve insan hakları eğitiminin hiçbir şekilde işlemediği sonucunu doğuruyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koizumi ise etkili önlemler için ABD ile görüşmeler yürüteceklerini söyledi. Koja'nın gün içinde Başbakan Takaichi ile de görüşmesi planlanıyor.
ADADAKİ AMERİKAN ASKERİ VARLIĞI UZUN ZAMANDIR TARTIŞMA KONUSU
Japonya, ABD'nin denizaşırı topraklarda konuşlu en büyük askeri gücüne ev sahipliği yapıyor.
Ülkedeki yaklaşık 54 bin ABD askeri personelinin büyük kısmı ile 18 bin deniz piyadesinin çoğunluğu, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1972 yılına kadar doğrudan ABD yönetimi altında kalan Okinawa'da konuşlanıyor.
En yakın noktası Tayvan'a 100 kilometre mesafede yer alan ada, Tokyo ve Washington yönetimleri açısından Çin'den gelebilecek olası askeri adımlara karşı stratejik bir caydırıcılık noktası olarak görülüyor.
Fakat askeri uçak kazaları, gürültü ve geçmişte işlenen suçlar, ada halkının tepkisini çekmeyi sürdürüyor.
Okinawa'da 1995 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun üç Amerikan askeri tarafından cinsel saldırıya uğraması kitlesel protestolara yol açmıştı.
2017 yılında ise bir kadına tecavüz edip öldüren eski bir ABD deniz piyadesi ve sivil üs çalışanı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı yıl alkollü bir askerin neden olduğu ölümcül kaza sonrasında da alkol yasağı getirilmişti.
Geçen yıl da bir kadını boğmaya çalışıp cinsel saldırı girişiminde bulunan bir deniz piyadesi Japon mahkemesince yedi yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
Son cinayetin, Futenma hava üssündeki bazı unsurların Henoko'daki tesise taşınması sürecine yönelik itirazları artırması bekleniyor.