Japon seslendirme sanatçısından TikTok'a yapay zeka davası. "Sesimizi kopyalayıp bizi ezemezler"

Japonya Aktörler Sendikası Başkanı ve seslendirme sanatçısı Yuko Sasaki, bir aktörün sesinin yeteneği bilemek adına "yıllarca süren titiz bir eğitimin ve çıraklığın sonucu" olduğunu dile getirdi.

Sasaki, Tsuda'ya tam destek verdiklerini belirterek mahkemenin ses mülkiyetini temel bir hak olarak tanıması gerektiğini söyledi.

Dava konusu videolar, profil resminde Tsuda'nın Jujutsu Kaisen dizisinde seslendirdiği bir karakterin benzerini kullanan anonim bir hesap aracılığıyla paylaşıldı.

Bu paylaşımlarda şehir efsaneleri, okült fenomenler ve komplo teorilerine ilişkin içerikler, görseller ve yapay zekayla üretildiği anlaşılan konuşmalarla birleştirildi.

Dava dilekçesinde söz konusu hesabın bir dönem 200 binden fazla takipçiye ulaştığı ve aylık 500 bin yenin (yaklaşık 3 bin 200 dolar) üzerinde gelir elde etmiş olabileceği kaydedildi.

Tsuda'nın avukatları, özgün içerikten yoksun bu hesabın popülerliğini tamamen ünlü bir aktörün çekici sesiyle seslendirilen şüpheli içeriklere borçlu olduğunu vurguladı.

Avukat ekibi, bu durumun Tsuda'nın kimliğinin unsurlarını denetleme ve bunlardan ticari kazanç sağlama hakkını içeren tanıtım haklarını ihlal ettiğini savundu.

İlgili hesap artık platformda görüntülenemese de mahkeme, söz konusu paylaşımların silinmesinden TikTok'un sorumlu olup olmadığına hükmedecek.