Japonya ve Almanya, kritik minerallerde Çin tekeline karşı anlaştı

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in küresel hakimiyet kurduğu kritik mineraller alanında tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla işbirliği konusunda uzlaştı.

Bugün Tokyo'da bir araya gelen iki lider, pilden füzeye kadar geniş bir sanayi yelpazesinde kullanılan kritik madenlerin temininde Pekin'e bağımlılığı azaltmayı hedefledikleri mesajını verdi.

Pekin yönetimi, hem sivil hem de askeri üretim için hayati sayılan nadir toprak elementleri pazarını küresel ölçekte elinde tutuyor.

Çin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan üzerindeki hak iddiaları nedeniyle geçen yıl patlak veren diplomatik krizden bu yana Pekin, bazı nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere Japonya'ya yönelik kimi ürünlerin ihracatına daha sıkı denetimler getirdi.

Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Takaichi, Japonya ile Almanya'nın kritik minerallerde kaynakları çeşitlendirmek ve alternatif tedarik imkanları geliştirmek için birlikte çalışacağını duyurdu.

Takaichi, iki ülkenin kritik teknolojilerin korunması yönünde de adımlar atacağını belirtti.