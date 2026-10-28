Japonya ve Almanya, kritik minerallerde Çin tekeline karşı anlaştı
28.10.2026 16:22
Japonya ve Almanya, Çin'in baskın olduğu kritik mineraller pazarında tek taraflı bağımlılığı kırmak amacıyla tedarik kaynaklarını çeşitlendirme kararı aldı.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in küresel hakimiyet kurduğu kritik mineraller alanında tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla işbirliği konusunda uzlaştı.
Bugün Tokyo'da bir araya gelen iki lider, pilden füzeye kadar geniş bir sanayi yelpazesinde kullanılan kritik madenlerin temininde Pekin'e bağımlılığı azaltmayı hedefledikleri mesajını verdi.
Pekin yönetimi, hem sivil hem de askeri üretim için hayati sayılan nadir toprak elementleri pazarını küresel ölçekte elinde tutuyor.
Çin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan üzerindeki hak iddiaları nedeniyle geçen yıl patlak veren diplomatik krizden bu yana Pekin, bazı nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere Japonya'ya yönelik kimi ürünlerin ihracatına daha sıkı denetimler getirdi.
Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Takaichi, Japonya ile Almanya'nın kritik minerallerde kaynakları çeşitlendirmek ve alternatif tedarik imkanları geliştirmek için birlikte çalışacağını duyurdu.
Takaichi, iki ülkenin kritik teknolojilerin korunması yönünde de adımlar atacağını belirtti.
Liderler açıklamalarında Çin'in adını doğrudan anmadı ancak yayımlanan ortak bildiride, kritik mineraller üzerindeki keyfi ihracat kısıtlamaları ve misilleme tedbirleri gibi ekonomik baskı araçlarının giderek daha fazla kullanılmasından ciddi endişe duyduklarını bildirdi.
İki ülke, ekonomik bağımlılıkları silaha dönüştürme girişimlerinin başarısızlığa uğramasını sağlamak üzere birlikte hareket etme taahhüdünde yer verdi.
Takaichi geçen yıl kasım ayında, Pekin'in hak iddia ettiği ancak kendi kendini yöneten Tayvan'a yönelik olası bir saldırı karşısında Japonya'nın askeri müdahalede bulunmayı değerlendirebileceğini açıklamıştı.
Bu çıkışın sonrasında Çin, hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılabilen çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatına kısıtlamalar getirdi; Tokyo yönetimi de bazı nadir toprak elementlerinin sevkiyatında yavaşlama ve düşüş kaydetti.
Ortak toplantıda değerlendirmelerde yer veren Merz, gerek tedarik zincirlerinde gerekse hammaddelerde tek taraflı bağımlılıkların azaltılması gerektiğini Japonya, Avrupa Birliği ve Almanya'nın artık idrak ettiğini vurguladı.
Merz, riskleri azaltmanın, çeşitlendirmenin ve dayanıklılığı güçlendirmenin günün en acil gereklilikleri arasında yer aldığını söyledi.
İki lider, madenlerin yanı sıra savunma, enerji ve ileri teknoloji alanlarında da daha yakın işbirliği kuracaklarını vurguladı.
Merz ortak basın toplantısından önce Tokyo'daki bir ekonomi forumunda konuşarak korumacılığa ve tedarik zincirlerinin siyasallaştırılmasına karşı çıktı.
Alman Başbakanı, foruma hitabında kurallara dayalı ticaret için küresel bir siyasi ittifak kurulması önerisini gündeme getirdi.
Singapur ziyaretinin ardından bugün Tokyo'ya geçen Merz, yarın Güney Kore'yi ziyaret edecek.