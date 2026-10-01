Japonya yabancılara şartları ağırlaştırdı. Harçlara 20 kat zam

Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaiçi'nin göç denetimlerini sıkılaştırma politikası çerçevesinde yabancıların daimi oturum izni alma koşullarını ağırlaştırdı.

Kademeli olarak yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler kapsamında başvuru sahiplerinin ülke ortalamasının üzerinde yıllık gelire sahip olduğunu kanıtlaması ve günlük düzeyde Japonca konuşabilmesi gerekecek.

Ağustos ayında onaylanan ve göçmenlik yasalarındaki değişikliklerin ardından hayata geçirilen düzenleme, başvuru harçlarında da sert bir artış öngörüyor.

AFP ajansının haberine göre daimi oturum izni başvuru bedeli 10 bin yenden 20 kat artışla 200 bin yene (yaklaşık 1270 dolar) yükseltildi.

Oturum statüsü değişikliği veya yenileme ücretleri de izin süresine bağlı olarak mevcut 6 bin yenden 75 bin yene kadar çıkacak.

Artışlar öncesinde Tokyo'daki göç idaresi merkezlerinde yoğun kuyruklar oluştu, kimi başvuru sahipleri işlemler için yedi saati aşan süreler bekledi.

Eski kurallarda gelir, emeklilik primi ya da dil yeterliliği konusunda belirli eşikler yer almıyordu.

Yeni yönergelere göre adayların ayrıca toplumsal kurallara "uyum sağladığını" göstermesi ve 30 yıl boyunca emeklilik sigortası primi ödemiş birine eşdeğer beklenen emeklilik hakkını belgelemesi şart koşuluyor.

Mevcut değişikliklerin doğrudan sınır dışı uygulaması getirmeyeceği, ancak şartları karşılayamayanların daimi oturum başvurusu yapmasını engelleyeceği belirtiliyor.