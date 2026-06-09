Japonya'da 4 gündür sokaklarda dolaşan ayı yakalandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde sokaklarda günlerdir dolaşan ayı halkta paniğe neden oldu. Alışveriş merkezi, üniversite ve toptan satış pazarı da dahil olmak üzere birçok yerde ayı görüldüğü ihbarı alan yetkililer harekete geçti.