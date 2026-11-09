Japonya'da Amerikan askerinin karıştığı cinayet sonrası 64 yıllık anlaşmaya itiraz

Okinawa'daki yerel milletvekilleri, geçen ay askeri anlaşmada değişiklik yapılması çağrısında bulunan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Hazırlanan bu metnin kısa süre içinde ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğine sunulması planlanıyor.

Vali Koja, bölgede Amerikan personeli kaynaklı olayların yarattığı güvensizlik hissine dikkati çekti.

Koja, "Amerikan askeri personelinin ya da sivil çalışanlarının karıştığı her olayın ve kazanın ardından Okinawa yönetimi, hem ABD ordusuna hem de Japonya ve ABD hükümetlerine defalarca sert protestolar iletti" dedi.

Oteldeki cinayet şüphesine de değinen Koja, "Bu olay, Okinawa sakinleri arasında büyük endişeye yol açan son derece menfur bir suçtur" diye konuştu.

Koja, adadaki revizyon taleplerinin somut hukuki adımlarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Vali, talep edilen inceleme sürecine ilişkin, "İddianame öncesinde gözaltında tutulan şüphelilerin Japon tarafına devredilmesi yönündeki taleplerin gecikmeksizin yerine getirilmesi ve havacılık yasası gibi Japon yasalarının ABD ordusuna da uyarlanması bu incelemeye dahil edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.