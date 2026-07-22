Japonya'da aşırı sıcaklar "afet" ilan edildi. Meteoroloji Kurumu'ndan "zalim sıcak" uyarısı

Yerel itfaiye sözcüsünün Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamaya göre hastaneye kaldırılan kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. İtfaiye sözcüsü, seranın içinin aşırı sıcak olduğunu belirtti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı çarşamba günü yaptığı açıklamada, halka aşırı sıcakları bir "afet" olarak değerlendirmeleri yönünde çağrı yaptı.

Ajans açıklamasında, "Sıcaklıklar temmuz ortasından bu yana yükseliyor ve şiddetli sıcakların ülke genelinde sürmesi bekleniyor. Çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılması ve sıcak çarpması sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle bu aşırı sıcakları bir afet olarak adlandırmak abartı değildir" ifadelerine yer verildi.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Japonya ve dünya genelinde aşırı sıcak olaylarının sıklığını ve şiddetini artırdığını kaydediyor.

Geçen yıl kaydedilen en sıcak yaz mevsimini geçiren ülkede ölçülen en yüksek sıcaklık, 5 Ağustos 2025 tarihinde Tokyo'nun kuzeyindeki Isesaki kentinde 41,8 derece olarak kayıtlara geçmişti.