Japonya'da aşırı sıcaklar "afet" ilan edildi. Meteoroloji Kurumu'ndan "zalim sıcak" uyarısı
22.07.2026 12:27
Japon Meteoroloji Ajansı, hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması üzerine bu yıl ilk kez kullanmaya başladığı "kokushobi" (zalimce sıcak gün) uyarısını devreye soktu.
Japonya'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte Japon Meteoroloji Ajansı, bu yıl kullanıma soktuğu "kokushobi" (zalimce sıcak gün) terimi kapsamında ülke genelinde uyarı yayımladı.
Ajans, 47 eyaletin 41'inde sıcak çarpması alarmı verirken halkı ve özellikle yaşlı nüfusu serin kalmaya davet etti.
Salı günü ülkenin orta kesimindeki üç şehirde sıcaklıklar 40 derece eşiğini geçti.
Bugün ise merkezi sanayi bölgesi Nagoya ve başkent Tokyo yakınlarındaki doğu yerleşimleri dahil geniş bir hat, 40 dereceye yaklaşan ve bu seviyeyi aşan sıcaklıkların etkisinde kaldı.
Aşırı sıcaklar can kaybına da yol açtı. Tokyo'nun kuzeyindeki kırsal Tochigi eyaletinde 85 yaşındaki bir çiftçi, salı günü tarlasındaki seranın içinde baygın halde tespit edildi.
Yerel itfaiye sözcüsünün Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamaya göre hastaneye kaldırılan kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. İtfaiye sözcüsü, seranın içinin aşırı sıcak olduğunu belirtti.
Yangın ve Afet Yönetim Ajansı çarşamba günü yaptığı açıklamada, halka aşırı sıcakları bir "afet" olarak değerlendirmeleri yönünde çağrı yaptı.
Ajans açıklamasında, "Sıcaklıklar temmuz ortasından bu yana yükseliyor ve şiddetli sıcakların ülke genelinde sürmesi bekleniyor. Çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılması ve sıcak çarpması sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle bu aşırı sıcakları bir afet olarak adlandırmak abartı değildir" ifadelerine yer verildi.
Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Japonya ve dünya genelinde aşırı sıcak olaylarının sıklığını ve şiddetini artırdığını kaydediyor.
Geçen yıl kaydedilen en sıcak yaz mevsimini geçiren ülkede ölçülen en yüksek sıcaklık, 5 Ağustos 2025 tarihinde Tokyo'nun kuzeyindeki Isesaki kentinde 41,8 derece olarak kayıtlara geçmişti.
ÜLKEDE SON 100 YILDA ORTALAMA SICAKLIK 1,3 DERECE ARTTI
Öte yandan Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsü (NIES) ve Tokyo'daki Waseda Üniversitesi tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen ortak bir çalışma, küresel ısınmanın eğitim ve spor faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerini ortaya koydu.
Araştırma sonuçları, sera gazı emisyonlarında radikal kısıtlamalara gidilmediği takdirde, 2060'lı yıllardan itibaren okullardaki açık hava spor aktivitelerinin elverişsiz hava koşulları nedeniyle yürütülemeyeceğini işaret etti.
Japon Meteoroloji Ajansının (JMA) iklim verileri de ülkedeki ısınma eğiliminin ivme kazandığını doğruluyor. Verilere göre Japonya'da ortalama yaz sıcaklıkları son 100 yıllık dönemde yaklaşık 1,3 derece artış gösterdi.
Ölçümlerin başlatıldığı 1898 yılından bu yana en yüksek değerlerin kaydedildiği 2023 ve 2024 yıllarının ardından, 2025 yılı yaz mevsiminde bu rekorlar geride bırakıldı.
2025 yazında ölçülen sıcaklıklar, son otuz yılın ortalamasının 2,4 derece üzerine çıktı. Dönem boyunca ülke genelindeki 132 meteoroloji gözlem istasyonunda tüm zamanların en yüksek ortalama sıcaklık değerleri tespit edildi.
Bu süreçte en yüksek sıcaklık kaydı ise 5 Ağustos tarihinde Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Gunma eyaletine bağlı Isesaki kentinde 41,8 derece olarak ölçüldü.