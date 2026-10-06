Japonya'da bir Amerikan askeri cinayete karıştı. Tokyo'dan Washington'a protesto
06.10.2026 12:30
Okinawa'da 20 yaşındaki bir ABD deniz piyadesinin cinayet ve yağma şüphesiyle gözaltına alınması üzerine Japonya Başbakanı Sanae Takaichi Washington yönetimine protesto iletti.
Japonya'nın Okinawa Adası'nda görev yapan 20 yaşındaki bir ABD deniz piyadesi, 39 yaşındaki bir Japon kadını öldürdüğü ve eşyalarını gasbettiği şüphesiyle gözaltına alındı.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi olayı kınayarak ABD nezdinde resmi protesto girişiminde bulundu.
Reuters ajansının haberine göre polis, Futenma Hava İstasyonu'nda görevli Onbaşı Devin Jacob Ballard'ın cumartesi günü Naha kentindeki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi'yi öldürdüğü, cüzdanını ve sırt çantasını çaldığı şüphesiyle yakalandığını duyurdu.
Yerel basında kadının boğularak hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılırken, Ballard'ın yöneltilen suçlamaları reddettiği kaydedildi.
Kyodo ajansı ise zanlının cumartesi gecesi Naha'nın eğlence bölgesinde tek başına yürürken polis tarafından durdurulduğunu ve sorgulanmasının ardından gözaltına alındığını bildirdi.
TOKYO'DAN PROTESTO
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi yayımladığı açıklamada, "Böylesine son derece vahşi ve menfur bir olayın yaşanması son derece esef vericidir" ifadesini kullandı.
Takaichi, ABD tarafına güçlü bir protesto ilettiklerini belirterek soruşturmada azami işbirliği sergilenmesini, askeri disiplinin sıkılaştırılmasını ve benzer trajedilerin önlenmesi için kapsamlı adımlar atılmasını talep ettiklerini kaydetti.
Japon kamu yayın kurumu NHK'nin aktardığına göre Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi de olayın kabul edilemez olduğunu belirterek derin bir öfke duyduğunu dile getirdi.
ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ile ABD Deniz Piyadeleri taziye mesajı yayımlayarak Japon makamlarıyla tam işbirliği içinde hareket ettiklerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, III. Deniz Seferi Kuvvetleri bünyesinde yer alan şüphelinin Japon makamlarının gözetiminde olduğu teyit edildi ve tüm personelin en yüksek davranış standartlarına uymasının beklendiği vurgulandı.
ÜLKEDEKİ AMERİKAN ÜSLERİ YENİDEN TARTIŞMAYA AÇILDI
AFP'nin derlediği verilere göre, Japonya kara yüzölçümünün yalnızca yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa Adası, ülkedeki ABD askeri üs ve tesislerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1972 yılına kadar doğrudan Amerikan denetiminde kalan ada, egemenliğin Japonya'ya devredilmesinden sonra da ağır bir askeri varlığın merkezi olmayı sürdürdü.
Japonya'da konuşlu yaklaşık 18 bin deniz piyadesinin büyük bölümü adada görev yapıyor.
Adadaki Amerikan varlığı, uçak ve helikopter kazaları, gürültü kirliliği ve askerlerin karıştığı adli vakalar sebebiyle ada sakinlerinin tepkisini çekiyor.
1995 yılında üç ABD askerinin 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik toplu cinsel saldırısı, ada genelinde kitlesel protestolara yol açmış ve 1960 tarihli Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) sorgulanmasına neden olmuştu.
İki ülke arasındaki sözleşme, görev başındaki askerlerin yargılanmasında Japonya'nın öncelikli yargı yetkisini sınırlaması ve görev dışı suçlarda zanlıların iddianame hazırlanana kadar üs dışına teslim edilmemesi gibi kuralları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.
FUTENMA ÜSSÜNÜ TAŞIMA PLANLARI SEKTEYE UĞRAYABİLİR
Son cinayet vakası, Başbakan Takaichi hükümetinin Futenma üssündeki bazı deniz piyadelerini daha az nüfuslu Henoko bölgesine taşıma girişimini güçleştirme potansiyeli taşıyor.
Adadaki muhalif gruplar ise askerlerin tamamen Okinawa dışına çıkarılmasını talep ediyor.
Üslerin ada ekonomisinin yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğu ve istihdam sağladığı yönündeki değerlendirmelere karşın ada genelindeki toplumsal tepki sürüyor.
Okinawa, Tayvan'a en yakın noktasında 100 kilometre mesafede yer alması sebebiyle Tokyo ve Washington yönetimleri açısından Çin, Tayvan Boğazı ve Kore Yarımadası'nı izleme konusunda kilit bir caydırıcı unsur olarak değerlendiriliyor.
Amerikan birlikleri geçmişte 1990 Körfez Savaşı ve 2003 Irak Savaşı gibi uluslararası çatışmalara da Okinawa'daki üslerden sevk edilmişti.