Japonya'da bir Amerikan askeri cinayete karıştı. Tokyo'dan Washington'a protesto

AFP'nin derlediği verilere göre, Japonya kara yüzölçümünün yalnızca yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa Adası, ülkedeki ABD askeri üs ve tesislerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1972 yılına kadar doğrudan Amerikan denetiminde kalan ada, egemenliğin Japonya'ya devredilmesinden sonra da ağır bir askeri varlığın merkezi olmayı sürdürdü.

Japonya'da konuşlu yaklaşık 18 bin deniz piyadesinin büyük bölümü adada görev yapıyor.

Adadaki Amerikan varlığı, uçak ve helikopter kazaları, gürültü kirliliği ve askerlerin karıştığı adli vakalar sebebiyle ada sakinlerinin tepkisini çekiyor.

1995 yılında üç ABD askerinin 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik toplu cinsel saldırısı, ada genelinde kitlesel protestolara yol açmış ve 1960 tarihli Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) sorgulanmasına neden olmuştu.

İki ülke arasındaki sözleşme, görev başındaki askerlerin yargılanmasında Japonya'nın öncelikli yargı yetkisini sınırlaması ve görev dışı suçlarda zanlıların iddianame hazırlanana kadar üs dışına teslim edilmemesi gibi kuralları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.