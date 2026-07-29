Japonya'da deprem can aldı. Binlerce asker sahaya indi, artçılar sürüyor

Kurtarma ekipleri şimdiye kadar enkazdan sekiz kişiyi çıkardı. Kurtarılanlar arasında 20'li yaşlardaki iki kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre salı günü alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Başbakan Sanae Takaichi, "Hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bu nedenle zamanla yarışıyoruz. Sahadaki tüm imkanlarımızı seferber ederek mümkün olduğunca fazla kişiyi kurtarmaya çalışacağız." dedi.

Yetkililer, alışveriş merkezindeki patlamanın olası bir gaz sızıntısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. Kurtarma ekiplerinin bina içinde gaz kokusu aldıkları ancak patlamanın kesin nedeninin henüz belirlenemediği açıklandı.