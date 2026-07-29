Japonya'da deprem can aldı. Binlerce asker sahaya indi, artçılar sürüyor
29.07.2026 08:26
Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Çöken alışveriş merkezinin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaklaşık 260 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ
Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletini sarsan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.
Arama kurtarma ekipleri, depremden yaklaşık bir saat sonra meydana gelen şiddetli patlamanın ardından kısmen çöken Aeon alışveriş merkezinin enkazında zamana karşı yarışıyor.
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE UMUTLU BEKLEYİŞ
Kurtarma ekipleri şimdiye kadar enkazdan sekiz kişiyi çıkardı. Kurtarılanlar arasında 20'li yaşlardaki iki kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Kamu yayıncısı NHK'ye göre salı günü alışveriş merkezinde çalışan 20 ila 30 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.
Başbakan Sanae Takaichi, "Hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bu nedenle zamanla yarışıyoruz. Sahadaki tüm imkanlarımızı seferber ederek mümkün olduğunca fazla kişiyi kurtarmaya çalışacağız." dedi.
Yetkililer, alışveriş merkezindeki patlamanın olası bir gaz sızıntısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. Kurtarma ekiplerinin bina içinde gaz kokusu aldıkları ancak patlamanın kesin nedeninin henüz belirlenemediği açıklandı.
BİNLERCE ASKER GÖREV BAŞINDA
Yardım çağrılarının geldiği bölgelere itfaiye, polis ve yaklaşık 170 asker sevk edilirken, deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla 4 bin 500'den fazla asker görevlendirildi.
Öte yandan Nippon Paper Industries'e ait bir fabrikada bacanın çökmesi sonucu 7 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
260 BİN KİŞİYE TAHLİYE UYARISI
Polis, depremin ardından çöken binalar ve yardım çağrılarıyla ilgili 386 acil ihbar aldığını duyurdu.
Depremin merkez üssünün, yaklaşık 700 bin nüfuslu Kumamoto kentinin 20 kilometre güneyinde bulunduğu açıklandı.
Japonya Meteoroloji Ajansı, bölgede yaklaşık bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntılar yaşanabileceği ve heyelan riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE AŞIRI SICAK UYARISI
Depremin ardından 36 binden fazla haneye hala elektrik verilemiyor.
Hava sıcaklığının 34 dereceye kadar çıkmasının beklendiği bölgede yetkililer, sıcak çarpmasına karşı da uyarıda bulundu.
HASTANELER KAPASİTESİNİ AŞTI
Merkez üssüne yakın Uki kentindeki bir hastane, elektrik kesintisi nedeniyle normal hizmet veremediğini açıkladı.
Hastane yönetimi, tesisin adeta bir "sahra hastanesine" dönüştüğünü belirtti.
Kentteki başka bir hastane ise deprem sonrası 86 yaralıyı kabul ettiğini, bunlardan üçünün durumunun ağır olduğunu ve kapasitesinin dolması nedeniyle yeni hasta kabulünü durdurduğunu duyurdu.
ULAŞIM VE SANAYİ ÜRETİMİ AKSADI
Deprem sırasında seyir halindeki hızlı trenlerde bulunan bazı yolcular yaralanırken, tüm tren seferleri güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
Karayollarında oluşan büyük çatlaklar ulaşımı aksatırken, birçok fabrikanın üretimi de geçici olarak durduruldu.
Sony, Tokyo Electron ve Honda, çarşamba günü boyunca bölgedeki tesislerinde üretime ara vereceklerini açıkladı.