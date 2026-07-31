Japonya'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona yaklaşıyor

Japonya'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremden üç gün sonra can kaybı 35'e yükselirken eğitimli arama köpekleri cuma günü patlamayla yıkılan bir alışveriş merkezinde son taramaları gerçekleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Minoru Kihara yaptığı açıklamada "Aeon alışveriş merkezinde dün gece (perşembe) itibarıyla 11 kişi çıkarıldı, bunlardan yedisi hayatını kaybetmişti. İçeride başka kimsenin kalmadığından emin olmak için profesyonelce eğitilmiş köpeklerin yardımıyla teyit sürecimizi tamamlıyoruz" dedi.

Salı günkü depremden bir saatten fazla bir süre sonra gerçekleştiğinden şüphelenilen gaz patlamasıyla parçalanmadan önce tahliye edilen alışveriş merkezinin işletmecisi, yerel basına yaptığı açıklamada tüm çalışanlara ulaşıldığını bildirdi.

AFP'nin aktardığına göre Kihara, 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bir diğer ana felaket alanı olan kağıt fabrikasında şimdiye kadar dokuz cesedin çıkarıldığını ve arama kurtarma operasyonlarının sonlandırıldığını belirtti.

Bir bacanın çöktüğü alandan iki kişinin daha çıkarıldığını kaydeden Kihara, ülkenin güneybatısındaki Kumamoto bölgesinde deprem kaynaklı toplam can kaybının 35 olduğunu ifade etti.