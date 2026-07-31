Japonya'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona yaklaşıyor
31.07.2026 10:07
Japonya'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremden üç gün sonra can kaybı 35'e ulaştı. Eğitimli arama köpekleri, depremin ardından gaz patlamasıyla yıkılan bir alışveriş merkezinde son kontrolleri gerçekleştirdi. Yetkililer bir kağıt fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Japonya'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremden üç gün sonra can kaybı 35'e yükselirken eğitimli arama köpekleri cuma günü patlamayla yıkılan bir alışveriş merkezinde son taramaları gerçekleştirdi.
Hükümet Sözcüsü Minoru Kihara yaptığı açıklamada "Aeon alışveriş merkezinde dün gece (perşembe) itibarıyla 11 kişi çıkarıldı, bunlardan yedisi hayatını kaybetmişti. İçeride başka kimsenin kalmadığından emin olmak için profesyonelce eğitilmiş köpeklerin yardımıyla teyit sürecimizi tamamlıyoruz" dedi.
Salı günkü depremden bir saatten fazla bir süre sonra gerçekleştiğinden şüphelenilen gaz patlamasıyla parçalanmadan önce tahliye edilen alışveriş merkezinin işletmecisi, yerel basına yaptığı açıklamada tüm çalışanlara ulaşıldığını bildirdi.
AFP'nin aktardığına göre Kihara, 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bir diğer ana felaket alanı olan kağıt fabrikasında şimdiye kadar dokuz cesedin çıkarıldığını ve arama kurtarma operasyonlarının sonlandırıldığını belirtti.
Bir bacanın çöktüğü alandan iki kişinin daha çıkarıldığını kaydeden Kihara, ülkenin güneybatısındaki Kumamoto bölgesinde deprem kaynaklı toplam can kaybının 35 olduğunu ifade etti.
Deprem geniş çaplı hasara yol açarak evleri yıktı, köprülere zarar verdi, yangınları tetikledi ve bu hafta sonu sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşmasının beklendiği bölgede on binlerce sakini elektrik ile sudan mahrum bıraktı.
Kihara, cuma günü itibarıyla Kumamoto genelinde yaklaşık 4 bin 500 hanede halen elektrik, 79 bin hanede ise su bulunmadığını, yardım çalışmaları için yaklaşık 5 bin 100 askeri personelin seferber edildiğini söyledi.
Birçoğu yaşlı olan binlerce kişi, tahliye sığınaklarında sıcaktan korunmaya çalışıyor.
İyi haberlerden biri, alışveriş merkezinin içindeki bir "kedi kafesinden" 25 kedinin kurtarılması ve Hiroşima'ya nakledilmesi oldu. Bu durum sosyal medyada geniş çaplı bir rahatlamaya yol açtı.
Pasifik "Ateş Çemberi"nin batı kenarı boyunca dört büyük tektonik levhanın üzerinde yer alan Japonya, dünyada sismik açıdan en aktif ülkelerden biri.
Kumamoto'nun kendisi 2016 yılında 273 kişinin ölümüne ve 2 bin 800'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan iki yıkıcı depremle vurulmuştu.
Yaklaşık 125 milyon insana ev sahipliği yapan takımadalar genellikle her yıl yüzlerce sarsıntı yaşıyor ve dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 18'ine denk geliyor.
Bu depremlerin büyük çoğunluğu hafif geçse da yol açtıkları hasar, konumlarına ve yerin altında meydana geldikleri derinliğe göre değişiklik gösteriyor.
Japonya, 2011 yılında yaklaşık 18 bin 500 kişinin ölümüne veya kaybolmasına yol açan ve Fukuşima nükleer santralini tahrip eden tsunamiye neden olan 9,0 büyüklüğündeki devasa deniz altı depreminin hafızasını taşımaya devam ediyor.