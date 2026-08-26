Japonya'da dövme sanatçılarına hapis tehdidi

Japonya'da küresel eğilimlerin aksine kalıcı makyaj ve saç derisi mikropigmentasyonu (SMP) gibi kozmetik dövme işlemleri, sağlık otoriteleri tarafından yalnızca tıp uzmanlarının yetki alanında görülüyor.

Yetkililer, aralarında dövme sanatçılarının da bulunduğu tıp diplomasi olmayan kişilere karşı cezai kovuşturma ve suç duyurusu ihtimallerini gündemde tutuyor.

Saç derisine kıl kökü görünümü kazandırma, kaş kontürü ve dudak renklendirme gibi işlemleri yapan sektör temsilcileri, icra ettikleri mesleğin klinik eğitimden ziyade estetik ve sanatsal yetenek gerektirdiğini belirterek dövme sanatçıları ile kuaförlere daha uygun olduğunu ifade ediyor.

Okinawa'nın Ginowan kentindeki stüdyosunda çalışan 44 yaşındaki dövme sanatçısı Remy, AFP ajansına yaptığı açıklamada saç derisi mikropigmentasyonunun müşterilerin işlem sırasında uyuyakalabileceği kadar acısız olduğunu savundu.

Ani saç dökülmesi (alopesi) nedeniyle daha önce dışarı dahi çıkmak istemediğini belirten su sporları eğitmeni Hatanaka ise kısa kesilmiş saç görünümü kazandıran uygulama sayesinde öz güvenini yeniden kazandığını ve insanlarla rahatça iletişim kurabildiğini söyledi.