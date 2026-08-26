Japonya'da dövme sanatçılarına hapis tehdidi
26.08.2026 14:27
Japonya'da sağlık otoriteleri, saç dövmesi işlemlerini tıbbi müdahale kabul ederek hekim olmayan dövme sanatçılarını cezai kovuşturmayla tehdit ediyor.
Japonya'da küresel eğilimlerin aksine kalıcı makyaj ve saç derisi mikropigmentasyonu (SMP) gibi kozmetik dövme işlemleri, sağlık otoriteleri tarafından yalnızca tıp uzmanlarının yetki alanında görülüyor.
Yetkililer, aralarında dövme sanatçılarının da bulunduğu tıp diplomasi olmayan kişilere karşı cezai kovuşturma ve suç duyurusu ihtimallerini gündemde tutuyor.
Saç derisine kıl kökü görünümü kazandırma, kaş kontürü ve dudak renklendirme gibi işlemleri yapan sektör temsilcileri, icra ettikleri mesleğin klinik eğitimden ziyade estetik ve sanatsal yetenek gerektirdiğini belirterek dövme sanatçıları ile kuaförlere daha uygun olduğunu ifade ediyor.
Okinawa'nın Ginowan kentindeki stüdyosunda çalışan 44 yaşındaki dövme sanatçısı Remy, AFP ajansına yaptığı açıklamada saç derisi mikropigmentasyonunun müşterilerin işlem sırasında uyuyakalabileceği kadar acısız olduğunu savundu.
Ani saç dökülmesi (alopesi) nedeniyle daha önce dışarı dahi çıkmak istemediğini belirten su sporları eğitmeni Hatanaka ise kısa kesilmiş saç görünümü kazandıran uygulama sayesinde öz güvenini yeniden kazandığını ve insanlarla rahatça iletişim kurabildiğini söyledi.
YARGITAY VE SAĞLIK BAKANLIĞI FARKLI GÖRÜŞLERDE
Japonya Yargıtayı 2020 yılında aldığı dönüm noktası niteliğindeki bir kararla, geleneksel dekoratif dövmeciliği tıbbi bir eylem olmaktan çıkardı.
Fakat Sağlık Bakanlığı yetkilileri, saç derisi mikropigmentasyonunun doktor müdahalesi geçmişine sahip olduğunu belirterek bu kararın kozmetik uygulamaları kapsamadığını dile getiriyor.
AFP'ye konuşan ve adı belirtilmeyen bir bakanlık yetkilisi, iğne kullanımının tıbbi uzmanlık olmadan yapılması halinde insan bedenine zarar verebilecek riskler barındırdığını savundu.
Sağlık Bakanlığı, sonuncusu geçen aralık ayında olmak üzere, lisanssız uygulayıcılar hakkında cezai şikayette bulunulabileceği yönündeki uyarılarını tekrarladı.
Sağlık hukuku uzmanı Akihiro Saotome ise, yapılan uyarıların doğrudan tutuklama ihtimaline işaret ettiğini ve işletmeler üzerinde ciddi bir caydırıcı etki yarattığını bildirdi.
DÖVME SANATÇILARI DÜZENLEME TALEP EDİYOR
Hukuki baskılara ve uyarılara rağmen tıp lisansı bulunmayan çok sayıda kozmetik dövme sanatçısı faaliyetlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz ay Okinawa'da Remy'nin markası Scalp Ink tarafından düzenlenen etkinliğe Güney Kore, Vietnam ve İsveç gibi ülkelerden onlarca güzellik uzmanı katıldı.
Etkinlikte yer alan uzmanlar, kalıcı makyajın derinin daha az derinine işlemesi nedeniyle geleneksel dövmeden daha az tıbbi nitelik taşıdığını, benzer hijyen kuralları ve iğnelerle uygulandığını savundu.
Tıp lisansı bulunmayan Okinawalı dövme sanatçısı Tatsuki Miyahira, utanç duyulacak bir iş yapmadığını, iş yerine bir denetim yapılması durumunda uyguladığı bütün güvenlik önlemlerini yetkililere memnuniyetle gezdirebileceğini söyledi.
Uzmanlar, Güney Kore'nin geçen yıl yürürlüğe koyduğu ve tıp dışı personelin kalıcı makyaj yapmasını suç olmaktan çıkaran yasasına kadar, bu alanı cezalandıran az sayıdaki ülkeden ikisinin Japonya ve Güney Kore olduğunu hatırlatıyor.
Aynı zamanda kaş dövmesi yapan 50 yaşındaki kuaför Michiko Shinmasu, AFP'Ye, "Neden sadece Japonya bunu halen başaramıyor?" diyerek yasal onayın bulunmamasının müşterilerde yanlış bir iş yaptıkları hissi uyandırdığını aktardı.
Japonya'da geçmişte suçlulara ceza olarak uygulanan ve sonrasında organize suç örgütü Yakuza üyelerinin başkaldırı simgesi haline gelen dövmenin toplumsal imajı, resmi makamların şüphesini beslemeye devam ediyor.
Günümüzde kaplıca gibi kamuya açık alanlarda dövme yasağı sürerken, Japon toplumunun dövme yaptırma oranları Batı ülkelerinin gerisinde kalıyor.
SMP işletmecisi 41 yaşındaki Yasuaki Sameshima, AFP'Ye verdiği demeçte günümüzde pek çok kişinin moda amacıyla dövme yaptırdığını ancak geçmişteki farklı dövme algısının yarattığı olumsuz imajın bugünkü mikropigmentasyon algısını da etkilediğini vurguladı.
Mesleği üzerindeki tıbbi kontrolü reddeden Remy ise uzmanlık olmadan yapılan işlemlerin enfeksiyon riski taşıdığına dikkat çekerek sektörün tamamen denetimsiz kalmasına karşı çıkıyor.
Japonya Dövme Hijyen Derneğini kuran Remy, her ülkede dövmeye özgü bir lisans sistemi bulunduğunu fakat Japonya'nın henüz bunu oluşturmadığını belirterek, dövme stüdyolarının açılışında hijyen eğitim programlarının zorunlu kılınması için kampanya yürütüyor.