Japonya'da ilkokulda can pazarı. 300 kişi tahliye edildi

Yerel basına göre okulda bulunan yaklaşık 300 öğrenci ve personel güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın, yaklaşık üç saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Olay yerine 75 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri sevk edildi.

Kyodo ajansının aktardığına göre yaralanan yaklaşık 10 kişinin büyük bölümü dumandan etkilendi. Okul binasında mahsur kalan dört kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.