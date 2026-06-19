Japonya'da ilkokulda can pazarı. 300 kişi tahliye edildi
19.06.2026 13:39
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir ilkokulda çıkan yangın nedeniyle çoğu dumandan etkilenen yaklaşık 10 kişi yaralandı. Müzik sınıfında başladığı belirtilen yangına 75 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan bir ilkokulda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 10 kişi yaralandı. Müzik sınıfında başladığı belirtilen yangın sırasında okulda bulunan öğrenciler ve personel tahliye edildi.
İlkokulun üst katındaki bir pencereden yoğun siyah dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
300'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yerel basına göre okulda bulunan yaklaşık 300 öğrenci ve personel güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın, yaklaşık üç saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Olay yerine 75 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri sevk edildi.
Kyodo ajansının aktardığına göre yaralanan yaklaşık 10 kişinin büyük bölümü dumandan etkilendi. Okul binasında mahsur kalan dört kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.
ÇOCUKLAR PENCERELERDEN ÇIKARILDI
AFP muhabiri, olay sırasında helikopterlerin okul üzerinde uçtuğunu ve endişeli velilerin çocuklarını almak için okula koştuğunu aktardı.
Görgü tanıkları, bazı öğrencilerin pencerelerden binanın dışındaki beton çıkıntılara geçerek alevlerden uzaklaştığını, itfaiye ekiplerinin de merdivenler yardımıyla çocukları güvenli bölgeye indirdiğini söyledi.
"BİR ANDA DUMAN KOKUSU ALDIK"
Yangın sırasında müzik sınıfına iki oda uzaklıkta bulunan altıncı sınıf öğrencisi, sınıfta aniden duman kokusu hissettiklerini anlattı.
Öğrenci, "Başta birilerinin yemek yaptığını düşündük. Sonra alarm çaldı." dedi.
Arkadaşlarıyla birlikte mendilleriyle ağızlarını kapatarak merdivenlerden aşağı indiklerini ve okul bahçesine çıktıklarını anlatan öğrenci, dışarı çıktıklarında müzik sınıfının alevler içinde olduğunu gördüklerini söyledi.
Öğrenci, müzik sınıfının yanındaki salonun bulunduğu bölgeden büyük bir patlama sesi duyduklarını belirterek, "Çok korktuk. Pek çok çocuk ağlıyordu." ifadelerini kullandı.