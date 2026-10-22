Japonya'da yine milli marş skandalı. Belediye başkanı bu kez çileden çıktı

18 spor dalında 4 bin atlet ve yetkilinin katılımıyla devam eden Asya Para Oyunları'nda da aynı skandal yaşanıyor. Bu hafta içinde tam üç kez takımların temsil ettiği ülkelerin marşları yerine başka ülkelerin milli marşlarının çalınması, bardağı iyice taşırdı.

Nagoya Belediye Başkanı Içiro Hirosawa'nın düzenlediği basın toplantısında konuşan yetkililer, pazartesi günü, erkekler para tekvando müsabakasını Tayvanlı bir sporcunun kazandığını ancak törende İran milli marşının sonuna kadar çalındığını ve görevlilerin hatayı ancak tören bittikten sonra fark ettiğini bildirdi.