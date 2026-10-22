Japonya'da yine milli marş skandalı. Belediye başkanı bu kez çileden çıktı
22.10.2026 12:24
Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları'ndaki milli marş skandalının ardından, yine bu ülkede devam eden Asya Para Oyunları'nda aynı kriz yaşanıyor. Bu hafta tam 3 kez yanlış marş çalındı.
Paralimpik Oyunları'nın ardından dünyanın en büyük ikinci çok branşlı spor organizasyonu olan Asya Para Oyunları Japonya'nın Nagoya kentinde devam ediyor.
Geçen ay, yine Japonya ev sahipliğinde düzenlenen Asya Oyunları kapsamında, Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde Güney Kore yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşının çalması herkesi şaşkına çevirmişti.
18 spor dalında 4 bin atlet ve yetkilinin katılımıyla devam eden Asya Para Oyunları'nda da aynı skandal yaşanıyor. Bu hafta içinde tam üç kez takımların temsil ettiği ülkelerin marşları yerine başka ülkelerin milli marşlarının çalınması, bardağı iyice taşırdı.
Nagoya Belediye Başkanı Içiro Hirosawa'nın düzenlediği basın toplantısında konuşan yetkililer, pazartesi günü, erkekler para tekvando müsabakasını Tayvanlı bir sporcunun kazandığını ancak törende İran milli marşının sonuna kadar çalındığını ve görevlilerin hatayı ancak tören bittikten sonra fark ettiğini bildirdi.
Aynı gün bir Moğol sporcunun altın madalya aldığı kadınlar para tekvando töreninde yine İran milli marşı çalınması üzerine Moğol heyeti duruma müdahale etti ve marş durduruldu.
Organizatörler, Moğolistan milli marşını ancak Moğol heyeti tarafından temin edilip kendilerine teslim edilince çalmayı başardı.
Yine pazartesi günü yaşanan ayrı bir olayda, Çin ile İran arasındaki oturarak voleybol maçından önce Çin milli marşı yerine yaklaşık beş saniye boyunca Güney Kore milli marşı çalındı.
Basın toplantısında konuşan Nagoya Belediye Başkanı Içiro Hirosawa, Asya Oyunları'ndaki marş skandalının ardından Asya Para Oyunları'nda bütün önlemlerin alınacağı söylenmesine rağmen hâlâ aynı şeyin, hem de üç kere yaşanması nedeniyle özür diledi.
Belediye Başkanı, "Bu tür olaylar Asya Oyunları sırasında da yaşanmıştı. Çıkarılan derslerle operasyonlar gözden geçirildi ve incelendi. Bunun tekrar yaşanmış olması gerçekten kabul edilemez. Daha doğrusu üzüntü verici. Çok özür dilerim." dedi.
4 Ekim'de sona eren Asya Oyunları; sporcular için konaklama imkanlarının yetersizliğinden yanlış milli marşların çalınmasına kadar uzanan aksaklıklar nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.