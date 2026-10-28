Japonya'da halka acil çağrı. "En az üç günlük gıda ve su stoklayın"

Japonya hükümeti, ülkeyi sarsması beklenen yıkıcı depremler ve olası bir volkanik patlama öncesinde vatandaşlarına doğrudan ve acil bir çağrıda bulundu.

Tokyo yönetimi, yolların çökebileceği, iletişim hatlarının kopabileceği ve resmi kurtarma ekiplerinin günlerce afet bölgesine ulaşamayabileceği ihtimaline karşı her hanenin en az üç gün, mümkünse tam bir hafta yetecek kadar gıda ve içme suyu stoklamasını tavsiye etti.

Fuji TV kanalının haberine göre Afet Önleme Bakanı Hosono Goshi, 2 Kasım'da resmiyet kazanacak olan yeni Afet Önleme Ajansı ile eşzamanlı olarak merkezi bakanlıklara, valiliklere ve doğrudan halka yönelik bir acil durum talebi yayımlayacak.

Yeni kurulan bu teşkilat, Japonya'nın olası felaketlere karşı koordinasyon ve müdahale gücünü en üst düzeye çıkarmak için faaliyete geçiyor.

Bakan Hosono, halka hazırlık sürecinde gevşememe uyarısında bulunarak, "Lütfen en az üç günlük, hatta mümkünse bir haftalık hazırlık yapın. Devletten hiçbir kamu desteği gelmese dahi evinizde yaşamınızı sürdürebilmeniz için yiyecek, su ve seyyar tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı lütfen şimdiden temin edin" diye konuştu.