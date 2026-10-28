Japonya'da halka acil çağrı. "En az üç günlük gıda ve su stoklayın"
28.10.2026 12:29
Son Güncelleme: 28.10.2026 12:47
Japon hükümeti, beklenen büyük depremler ve Fuji Dağı'nın patlama ihtimaline karşı vatandaşlarına en az üç günlük gıda, içme suyu ve seyyar tuvalet stoku yapmaları çağrısında bulundu.
Japonya hükümeti, ülkeyi sarsması beklenen yıkıcı depremler ve olası bir volkanik patlama öncesinde vatandaşlarına doğrudan ve acil bir çağrıda bulundu.
Tokyo yönetimi, yolların çökebileceği, iletişim hatlarının kopabileceği ve resmi kurtarma ekiplerinin günlerce afet bölgesine ulaşamayabileceği ihtimaline karşı her hanenin en az üç gün, mümkünse tam bir hafta yetecek kadar gıda ve içme suyu stoklamasını tavsiye etti.
Fuji TV kanalının haberine göre Afet Önleme Bakanı Hosono Goshi, 2 Kasım'da resmiyet kazanacak olan yeni Afet Önleme Ajansı ile eşzamanlı olarak merkezi bakanlıklara, valiliklere ve doğrudan halka yönelik bir acil durum talebi yayımlayacak.
Yeni kurulan bu teşkilat, Japonya'nın olası felaketlere karşı koordinasyon ve müdahale gücünü en üst düzeye çıkarmak için faaliyete geçiyor.
Bakan Hosono, halka hazırlık sürecinde gevşememe uyarısında bulunarak, "Lütfen en az üç günlük, hatta mümkünse bir haftalık hazırlık yapın. Devletten hiçbir kamu desteği gelmese dahi evinizde yaşamınızı sürdürebilmeniz için yiyecek, su ve seyyar tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı lütfen şimdiden temin edin" diye konuştu.
Tokyo yönetiminin hazırlık listesine aldığı felaket senaryoları sıradan jeolojik sarsıntılardan ibaret değil.
Masada duran ihtimaller arasında Nankai Çukuru depremi, doğrudan başkentin altını vuracak büyük Tokyo depremi, Çişima ve Japon Çukurları hattındaki devasa kırılmalar ile Fuji Dağı'nın patlaması yer alıyor.
Böylesi geniş çaplı bir felakette ulaşım arterlerinin tamamen kapanması ve yardım tırlarının günlerce bölgeye yanaşamaması en büyük risk olarak değerlendiriliyor.
Bu kılavuz daha önce de tavsiye niteliğinde dile getirilmişti; ancak yeni ajansın açılışıyla birlikte devlet, rehaveti kırmak ve önlemlerin derhal raftan inmesini sağlamak için uyarısını en üst perdeden yineliyor.
DÜNYA GENELİNDE PEŞ PEŞE ACİL DURUM UYARILARI
Son haftalarda küresel ölçekte hükümetler ve uluslararası kurumlar, peş peşe gelen sivil savunma hamleleriyle vatandaşların kapısını çalıyor.
Artan siber saldırı tehditleri, rekor kıran aşırı hava olayları ve Ukrayna ve İran savaşları karşısında yetkililer, kriz anında kamusal yardım ulaşana dek hanelerin kendi başlarının çaresine bakabilmesini istiyor.
Öyle ki söz konusu çağrılar, artık tavsiye sınırını aşıp koordineli bir hazırlık dalgasına dönüştü.
Reuters ajansının haberine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu, olası bir krizin ilk evresinde yurttaşların dışarıdan destek almadan hayatta kalabilmesi için temel bir eşik belirledi.
Komisyon, her hanede en az 72 saat, yani üç gün yetecek bir acil durum kitinin hazır tutulmasını öneriyor. Bu çantada temiz su ve bozulmayacak gıdanın yanı sıra elektrik kesintilerinde hayat kurtaracak taşınabilir şarj cihazları ve çöken bankacılık sistemine karşı nakit para yer alıyor.
Kıtanın batısında Fransa, Belçika ve Hollanda ile kuzeydeki Finlandiya da doğrudan bu 72 saatlik AB çerçevesine yaslanıyor.
Bu ülkeler, büyük bir altyapı çöküşü ya da saldırı anında ilk üç gün boyunca resmi kurtarma ekiplerinin her noktaya aynı anda yetişemeyeceğini kabul ediyor. Hazırlık talimatları, hanelerin bu süreyi kendi imkanlarıyla atlatması üzerine kuruluyor.
Birleşik Krallık hükümeti ise Ekim 2026'da hayata geçirdiği resmi "Be Ready" (Hazır Ol) kampanyasıyla hazırlık çıtasını net sayılara bağlıyor.
İngiliz yetkililer, hanelerden üç günlük gıda stoğunun yanı sıra kişi başına günde üç litre düşecek şekilde su biriktirmesini talep ediyor.
Hükümet geçen hafta cuma günü yaptığı resmi açıklamada, yakın dönemde yaşanan büyük yazılım aksaklığının, rekor sıcaklıkların, kuraklığın ve orman yangınlarının hane bazındaki hazırlığın önemini kanıtladığını vurguladı.
Kuzey ve Orta Avrupa'da ise kriz beklentisi çok daha uzun bir takvime yayılıyor. Coğrafi ve jeopolitik baskıları en yakından hisseden İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkeleri, halkına en az bir haftalık, yani yedi günlük bağımsız hayatta kalma planı yapmaları yönünde sesleniyor.
Almanya da çıtayı yukarı taşıyan ülkeler arasında yer alıyor. Berlin yönetimi, halktan sığınak ve kilerlerini güçlendirmesini isterken en az üç günlük, ideal senaryoda ise tam 10 günlük erzak ve ihtiyaç stoku hedefliyor.