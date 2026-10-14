Japonya'nın kadın başbakanı ev işlerinden dert yandı

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak geçen yıl göreve gelen Sanae Takaiçi, zaten yoğun olan günlük programına bir de ev işleri eklenince, erkek seleflerinden 3-4 saat daha fazla çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Sabahları duş alıyorum, kahvaltı hazırlıyorum ve ardından bulaşıkları yıkıyorum. Makyajı saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.

Takaiçi, "Bu işleri yaparken erkek başbakanlara kıyasla 3 veya 4 saat daha fazla zaman harcıyor gibi hissediyorum." diye konuştu.