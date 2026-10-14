Japonya'nın kadın başbakanı ev işlerinden dert yandı
14.10.2026 13:30
Japonya'nın, kendini "işkolik" olarak tanımlayan kadın başbakanı Sanae Takaiçi, ev işleri nedeniyle, kendinden önceki erkek başbakanlardan 3-4 saat fazla çalıştığını söyledi.
Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak geçen yıl göreve gelen Sanae Takaiçi, zaten yoğun olan günlük programına bir de ev işleri eklenince, erkek seleflerinden 3-4 saat daha fazla çalışmak zorunda kaldığını söyledi.
Japonya Başbakanı Takaiçi, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Sabahları duş alıyorum, kahvaltı hazırlıyorum ve ardından bulaşıkları yıkıyorum. Makyajı saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.
Takaiçi, "Bu işleri yaparken erkek başbakanlara kıyasla 3 veya 4 saat daha fazla zaman harcıyor gibi hissediyorum." diye konuştu.
KENDİNİ "İŞKOLİK" OLARAK TANIMLIYOR
Kendisini "işkolik" olarak tanımlayan ve geçen yıl X'ten yaptığı bir paylaşımda, göreve gelmesinin ardından geceleri yalnızca sıfır ila 3 saat arası uyuyabildiğini söyleyen Başbakan Takaiçi, bazen saat 03.00'te bile personel toplantıları yaptığını açıklamıştı.
Toplumsal cinsiyet rollerinin hayli katı olduğu Japonya'da kadınların siyasetteki varlığı da oldukça düşük seviyelerde. Geçen yıl parlamentonun alt kanadı için yapılan seçimlerde 465 sandalyenin sadece 68'ini kadınlar almıştı.
Başbakan Takaiçi'nin zaman yönetimine ilişkin tartışmalar, iktidar koalisyonundan bir milletvekilinin, geleneksel olarak Japon başbakanlarının parlamento oturumlarında uzun saatler geçirdiğini hatırlatması üzerine gündeme geldi.
PARLAMENTODA GÜNDE 5 İLA 7 SAAT ARASI VAKİT GEÇİRİYORLAR
Japon liderlerin, muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine maruz kalarak ya da sadece oturarak günde 5 ila 7 saat arası parlamentoda vakit geçirmesi normal bir durum olarak görülüyor.
Bir araştırmaya atıfta bulunan Japonya İnovasyon Partisi milletvekili Fumitake Fujita, 2022 yılında Japonya Başbakanı'nın 72 gün parlamento oturumlarına katıldığını, bu sürenin İngiltere'de 50 gün, Almanya'da ise sadece 13 gün olduğunu ifade etti.
Fujita, yasama tartışmalarının önemini kabul etmekle birlikte, "Liderimizin parlamentoda bu kadar uzun saatler tıkılıp kalması küresel standartlara uygun değil." ifadelerini kullandı.