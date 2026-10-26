Japonya'yı ayağa kaldıran otel cinayeti. ABD askeri mahkemeye sevk edildi
26.10.2026 15:24
Japonya'da savcılar, Okinawa Adası'ndaki bir otelde 39 yaşındaki kadını telefon kablosuyla boğarak öldüren ve gasbeden 20 yaşındaki ABD askerini mahkemeye sevk etti.
Japonya'da savcılar, ülkenin güneyindeki Okinawa Adası'nda görev yapan ve 39 yaşındaki bir Japon kadını öldürmek ve gasbetmekle suçlanan Amerikan askerini resmen mahkemeye sevk etti.
Futenma Deniz Piyade Hava Üssü'nde görevli 20 yaşındaki Onbaşı Devin Jacob Ballard, eyaletin başkenti Naha'daki bir otelde Anna Yagi'yi öldürmekle suçlanıyor.
Japon kamu yayın kurumu NHK ve Yomiuri Shimbun'un aktardığı iddianameye göre Ballard, 3 Ekim'de kadını telefon kablosuyla boğdu ve içinde cüzdanı ile kişisel eşyalarının yer aldığı sırt çantasını çaldı.
Naha Bölge Mahkemesi sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, davanın 25 Ekim'de resmen açıldığını teyit etti.
Gözaltına alındığı sırada suçlamaları reddeden askerin, soruşturma kaynaklarına dayandırılan haberlere göre daha sonra olayla bağı olduğunu ima eden ifadeler verdiği belirtiliyor.
Cinayetin ardından sokaklar hareketlendi; hem Okinawa'da hem de başkent Tokyo'da geniş katılımlı protestolar düzenlendi.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi olayı "menfur bir suç" olarak niteleyip kınarken, Amerikan ordusu adada görev yapan birlikler için acil tedbirler aldı.
Askerlerin disiplin kurallarını gözden geçirmek amacıyla operasyonlara iki gün ara veren ABD ordusu, ardından Okinawa'daki tüm personele gece sokağa çıkma ve alkol yasağı getirdi.
Birlikten yapılan resmi açıklamada, Ballard hakkındaki davanın farkında olunduğu belirtilerek, "Suçlamaların ciddiyetini kabul ediyoruz; yasal süreç ilerlerken Japon makamlarının yürüttüğü soruşturmayla tam işbirliğini sürdüreceğiz." denildi.
OLAY DİPLOMATİK KRİZ ÇIKARDI
Gelişmeler, Washington ile Tokyo arasındaki diplomatik temasları da doğrudan etkiledi.
Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, üs dışındaki askerlerin tabi olduğu davranış kurallarının ve "serbestlik" politikasının ABD ile yürütülecek üst düzey görüşmelerde masaya yatırılacağını bildirdi.
Reuters ajansının aktardığına göre Motegi, "Mevcut kuralların etkin biçimde işleyip işlemediği dahil olmak üzere değerlendirmelerde bulunmayı planlıyoruz" diyerek, devriyeler ile sokağa çıkma kısıtlamalarının yönetiminin inceleneceğini kaydetti.
Adada daha önce yaşanan cinsel saldırıların ardından 2024 yılında güncellenen mevcut kurallar, askerlerin gece 01.00 ile 05.00 saatleri arasında kamuya açık alanlarda alkol almasını veya barlara gitmesini yasaklıyordu.
Japonya'da davanın açılması yargı sürecinin sonucuna dair kritik bir veri sunuyor.
Japonya Adalet Bakanlığı verilerine göre, savcıların yalnızca kesin delile sahip oldukları dosyaları mahkemeye taşıması nedeniyle ülkede dava açılan şüphelilerin mahkumiyet oranı yüzde 99'un üzerine çıkıyor.
Olay, Tayvan ve Çin'e yakınlığı nedeniyle askeri açıdan kilit konumda tutulan Okinawa'daki eski yaraları yeniden deşti.
Eyalet polisinin verilerine göre yalnızca geçen yıl ABD askeri personeli ve aileleriyle bağlantılı gözaltı sayısı 100'ü aştı.
Ada geçmişte de benzer adli olaylarla sarsılmıştı.
Geçen yıl 20'li yaşlarındaki bir kadını boğmaya çalışıp cinsel saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir deniz piyadesi 7 yıl hapse mahkum edildi.
2017'de ise yerel bir kadına tecavüz edip öldüren eski bir deniz piyadesi ve sivil üs çalışanı müebbet hapis cezası aldı; aynı yıl alkollü bir askerin kamyonetiyle 61 yaşındaki bir Japon sürücünün ölümüne yol açması üzerine Amerikan ordusu tüm personel için alkol yasağı ilan etti.
OKİNAWA ADASI ABD'NİN ASKERİ YÜKÜNÜ TEK BAŞINA ÇEKİYOR
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1972 yılına kadar doğrudan ABD işgali altında kalan ada, 1952 San Francisco Barış Antlaşması'yla Japonya egemenliğini geri alırken de Amerikan ordusunun kontrolünde tutuldu.
Yetki 1972'de Tokyo'ya devredilse de adadaki üs yoğunluğu azalmadı.
Bugün Japonya'nın toplam yüzölçümünün yalnızca yüzde 0,6'sını oluşturan ada zinciri, ülkedeki 54 bin Amerikan askerinin büyük bölümüne ve ABD'ye ait askeri tesislerin yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.
Ada yönetimi ve bölge halkı, tecavüz, darp, vur-kaç ve alkollü araç kullanımı gibi suçların yıllardır tekrarlanması nedeniyle askeri yükün ülkenin diğer bölgeleriyle paylaşılması çağrısında bulunuyor.