Japonya'yı ayağa kaldıran otel cinayeti. ABD askeri mahkemeye sevk edildi

Japonya'da savcılar, ülkenin güneyindeki Okinawa Adası'nda görev yapan ve 39 yaşındaki bir Japon kadını öldürmek ve gasbetmekle suçlanan Amerikan askerini resmen mahkemeye sevk etti.

Futenma Deniz Piyade Hava Üssü'nde görevli 20 yaşındaki Onbaşı Devin Jacob Ballard, eyaletin başkenti Naha'daki bir otelde Anna Yagi'yi öldürmekle suçlanıyor.

Japon kamu yayın kurumu NHK ve Yomiuri Shimbun'un aktardığı iddianameye göre Ballard, 3 Ekim'de kadını telefon kablosuyla boğdu ve içinde cüzdanı ile kişisel eşyalarının yer aldığı sırt çantasını çaldı.

Naha Bölge Mahkemesi sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, davanın 25 Ekim'de resmen açıldığını teyit etti.

Gözaltına alındığı sırada suçlamaları reddeden askerin, soruşturma kaynaklarına dayandırılan haberlere göre daha sonra olayla bağı olduğunu ima eden ifadeler verdiği belirtiliyor.

Cinayetin ardından sokaklar hareketlendi; hem Okinawa'da hem de başkent Tokyo'da geniş katılımlı protestolar düzenlendi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi olayı "menfur bir suç" olarak niteleyip kınarken, Amerikan ordusu adada görev yapan birlikler için acil tedbirler aldı.

Askerlerin disiplin kurallarını gözden geçirmek amacıyla operasyonlara iki gün ara veren ABD ordusu, ardından Okinawa'daki tüm personele gece sokağa çıkma ve alkol yasağı getirdi.

Birlikten yapılan resmi açıklamada, Ballard hakkındaki davanın farkında olunduğu belirtilerek, "Suçlamaların ciddiyetini kabul ediyoruz; yasal süreç ilerlerken Japon makamlarının yürüttüğü soruşturmayla tam işbirliğini sürdüreceğiz." denildi.